Du Plessis: «Quiero a Pereira, pero Chimaev merece una paliza primero»

Dricus du Plessis tiene la mira puesta en Khamzat Chimaev. El sábado, du Plessis defendió con éxito su título de peso mediano por segunda vez, al ganar una decisión unánime dominante sobre Sean Strickland en su revancha en UFC 312 en Sydney.

Después de la pelea, du Plessis realizó una promoción dirigida al campeón de peso semicompleto Alex Pereira, quien estaba en la esquina de Strickland, citando la película Troya y gritando «¿No hay nadie más?»

Más tarde, hablando con los periodistas en la reunión posterior a la pelea, du Plessis confirmó que es una pelea que desea.

Es poco probable que Du Plessis vs. Pereira suceda pronto, ya que Pereira defiende su título de peso semicompleto contra Magomed Ankalaev el próximo mes en el evento principal de UFC 313, pero eso está bien para du Plessis, quien reconoce que tiene más trabajo que hacer en 185 libras antes de ascender para desafiar a «Poatan».

“El primero es Khamzat. Le dije [a Pereira]: ‘Por favor, vence a Ankalaev’. No odio a Ankalaev; solo quiero vencer a Alex Pereira. No es nada personal contra Ankalaev, es solo Pereira. Para mí ya es una leyenda en este deporte y sería increíble vencerlo para mi legado. Quiero ser el mejor en hacer esto. Pero Khamzat es el siguiente. Khamzat es el siguiente. Quiero asegurarme de que este cinturón, el título de peso mediano, no haya dudas de que soy el mejor de todos los tiempos de la división de peso mediano.

“Sé que tienes a Anderson Silva , en mi opinión, él es el mejor de esta división, y tienes a Adesanya, que ha hecho cosas increíbles, pero no se trata de cuántas veces defiendas. Se trata de contra quién peleas, cómo lo haces y cómo lo has hecho, en qué período de tiempo lo has hecho, contra quién has peleado y asegurarte de que no haya dudas de que soy el mejor peso mediano, y luego subir de categoría. Así que no me apresuro a que mi próxima pelea sea con Alex Pereira. No, no, no. Quiero a Khamzat a continuación. Creo que se merece una paliza”.