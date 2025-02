Du Plessis pretende acabar rivalidad con Strickland en UFC 312

Dricus Du Plessis está decidido a aclarar cualquier duda sobre su primera pelea con Sean Strickland en la revancha por el título de UFC 312 del sábado .

Después de que Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) le arrebatara el título de peso mediano a Strickland (29-6 MMA, 16-6 UFC) en una debatida decisión dividida en UFC 297 en enero de 2024, la pareja volverá a enfrentarse en el evento principal en el Qudos Bank Arena en Sídney. Ambos hombres están muy seguros de que merecieron el visto bueno en el primer encuentro y planean no dejar dudas en la secuela.

Mientras Strickland, de 33 años, lucha por recuperar el cinturón que sintió que le habían “robado” hace 13 meses, Du Plessis, de 31, busca cerrar este capítulo de la historia. No ve la polémica en torno al primer resultado, pese a que el CEO de UFC, Dana White, afirmó que lo había anotado para Strickland .

“Para mí, la decisión dividida fue la mayor sorpresa. No pensé que fuera una decisión dividida… Estoy muy feliz de que hayan hecho esta pelea. Estuve pidiendo esta pelea hasta que se produjo la victoria de Khamzat (Chimaev) (sobre Robert Whittaker), y luego hubiera preferido esa pelea, pero estoy muy feliz de que esta pelea se lleve a cabo porque ahora puedo ir y decir: ‘¿Qué vas a decir?’ Voy a dejar esto atrás. Todos los fanáticos estúpidos que creen que ganó esa pelea, puedo salir y dejar esto atrás.

“No tuve suerte. No me regalaron un cinturón. Peleé durante cinco rounds hacia adelante. Veintitrés minutos hacia adelante en una pelea de 25 minutos garantizan una victoria. Ese es el tipo que está tratando de pelear, no el tipo que está tratando de señalar”.