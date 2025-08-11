Du Plessis predice pelea Imavov vs. Borralho en UFC Paris

El campeón de peso mediano de UFC, Dricus Du Plessis, ve a Caio Borralho derrotando a Nassourdine Imavov.

Imavov (16-4 MMA, 8-2 UFC) se enfrentará a Borralho (17-1 MMA, 7-0 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 258 el 6 de septiembre desde el Accor Arena de París. Borralho pesará como suplente oficial de la defensa del título de Du Plessis contra Khamzat Chimaev en la pelea estelar de UFC 319 (pago por evento, ESPN, ESPN+) del sábado en el United Center de Chicago.

Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) admite que el ganador de Imavov vs. Borralho no lo entusiasma demasiado.

«Imavov se ha esforzado mucho y le doy mi opinión a Caio Borralho; creo que es un muy buen peleador. Creo que Caio Borralho le gana a Imavov. Creo que es más completo. Ninguna de esas peleas me entusiasma ahora mismo. Pelearé contra Khamzat Chimaev (el sábado). Eso es lo único que me entusiasma ahora mismo».

También está en la contienda Anthony Hernandez (15-2 MMA, 9-2 UFC), quien afirmó que la UFC lo llevará a Chicago tras someter a Roman Dolidze en la pelea estelar de UFC on ESPN 72 del sábado. Reinier de Ridder (21-2 MMA, 4-0 UFC) emergió como uno de los principales contendientes al vencer a Robert Whittaker en la pelea estelar de UFC on ABC 9 el mes pasado, pero a Du Plessis le gustaría ver más.

«A nivel personal, me gusta Reinier. He entrenado con él y estuvo en la organización en la que peleé aquí en Sudáfrica. Es un buen tipo. Es un buen peleador. Hay similitudes. La gente piensa: ‘Oh, nunca va a hacer esto. Oh, se ve fatal’. Ha estado demostrando que todos estaban equivocados y está haciendo todo lo que dijo que haría, así que estoy impresionado con eso. Creo que aún le queda mucho camino por recorrer. Robert Whittaker, vencerlo ahora mismo no te da la oportunidad de pelear por el título».