Du Plessis: «Oportunidad titular de Chimaev no tiene ningún sentido»

La próxima pelea de Khamzat Chimaev no será por el título de peso mediano de UFC si Dricus Du Plessis tiene algo que decir al respecto.

Du Plessis (20-2 MMA, 6-0 UFC) desafiará a Sean Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) por el cinturón de 185 libras en el evento principal de UFC 297 el 20 de enero en Scotiabank Arena. y Chimaev es uno de los nombres que esperan entre bastidores para luchar contra el ganador.

El invicto Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) fue nombrado como el próximo contendiente al título cuando derrotó a Kamaru Usman en UFC 294 en octubre, pero desde entonces reveló que una lesión persistente en la mano y otras complicaciones de salud le impidieron obtener el título. luchar.

Sin embargo, más recientemente, Chimaev dijo que espera enfrentar a Strickland a continuación después de UFC 297, pero Du Plessis obviamente no está de acuerdo y ve un enfrentamiento más lógico para una posible primera defensa.

«Hasta donde yo sé, Khamzat es un peso welter. ¿Con qué peso mediano peleó? Peleó en peso mediano, pero peleó en peso welter (con Usman). ¿Gerald Meerschaert? ¿Cuando fue eso? ¿Estaba siquiera clasificado? No, no estaba clasificado. Entonces, eso no tiene ningún sentido.

“¿El UFC le prometió una pelea por el título? ¿En qué parte del mundo sucede eso? Y dice que está luchando contra Strickland. No tu no eres. Si hay un campeón, si tienes una oportunidad por el título, yo soy el campeón. No tendrás una oportunidad por el título. ¿Y Israel Adesanya? Eso tiene sentido.»

Queda por ver en qué dirección quieren ir los jefes de UFC si Du Plessis se adjudica el oro en su próximo evento principal de PPV. Pero en última instancia no es motivo de gran preocupación en este momento. Sólo está concentrado en ganar la próxima pelea y confía en que el futuro jugará a su favor.

«Esta pelea, como cualquier otra pelea, me ha consumido. El título siempre ha sido el siguiente paso. Acércate cada vez más al título. Ahora mismo mi paso, el único gran paso –pero lejos del final– es luchar por ese cinturón. En mi opinión, toda mi vida puede detenerse en esa noche. Ganaré o moriré en el intento. Mi vida y mi mente se detienen después de esa pelea.