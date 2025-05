Du Plessis: «Fue satisfactorio ver la primera derrota de Bo Nickal»

Dricus Du Plessis disfrutó de la derrota de Bo Nickal en UFC en ESPN 67. Nickal (7-1 MMA, 4-1 UFC) sufrió la primera derrota de su carrera cuando fue finalizado por Reinier de Ridder en el evento co-principal del pasado sábado en el Wells Fargo Arena en Des Moines, Iowa.

La confianza de Nickal irritó a muchos, incluido el campeón de peso mediano de la UFC, Du Plessis, quien no se anduvo con rodeos al abordar su derrota. Cree que Nickal se rindió.

«No tengo ningún problema con la propaganda de Bo Nickal. Lo que sí me molesta es que hablaba de gente que ha hecho lo que él nunca ha hecho. Se convirtió en tres veces campeón de la NCAA, si no me equivoco. Bueno, esto no es lucha libre. Esto no es lucha libre, amigo, y lo aprendió por las malas. Creo que pensó que iba a aplastar a Reinier, y yo pensé que Reinier tenía una estrategia excelente. Hay que tener cuidado con cómo se habla en este deporte. Empiezas a hablar cuando llegas al lugar. Ha peleado con nadie en cuanto a su capacidad de hablar y luego dice: ‘La pelea por el campeonato fue una mierda; estos tipos no saben luchar; esa victoria no es impresionante'».

Pero bueno, la humildad hace maravillas por un hombre, y creo que le sirvieron un pastel completo. Fue satisfactorio verlo porque no puedes faltarle el respeto a quienes han hecho lo que tú desearías. Tenía esa aura de: ‘Soy un campeón, nadie puede vencerme en lucha libre, puedo vencer a cualquiera en lucha libre’. Hablaba de lucha libre, lucha libre, lucha libre. Esto no es lucha libre, esto es combate. En mi opinión, ese rodillazo fue un buen rodillazo. Bo Nickal se rindió. Bo Nickal estaba mentalmente destrozado, y por eso lo recibió. No lo derribó. El rodillazo lo atrapó. Fue un buen rodillazo, pero si vas a caer por rodillazos como ese, buena suerte en la cima porque los golpes son mucho más duros.