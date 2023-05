Du Plessis defiende comentarios sobre representación africana

Dricus Du Plessis no va a retractarse de sus comentarios que han generado controversia en línea, incluyendo al campeón de peso medio de UFC, Israel Adesanya. pesar de las críticas, Du Plessis se mantiene firme en sus declaraciones y no tiene intención de retroceder.

Es importante destacar que Du Plessis es conocido por ser un luchador valiente y decidido, y esto se refleja en su postura ante la controversia. Aunque sus comentarios han generado reacciones negativas, Du Plessis está dispuesto a defender sus opiniones y no se dejará intimidar por las críticas en línea. Es importante destacar que en el mundo de las artes marciales mixtas, la controversia y el debate son comunes, y Du Plessis no es ajeno a esto.

“¿Esos cinturones alguna vez fueron a África?. Hasta donde yo sé, vinieron a Estados Unidos y Nueva Zelanda. Me voy a llevar un cinturón a África. Soy el peleador africano en el UFC. Yo y Cameron (Saaiman), respiramos aire africano. Nos despertamos en África todos los días. Entrenamos en África, nacimos en África, nos criamos en África, todavía residimos en África, entrenamos fuera de África, eso es un campeón africano, y eso es lo que seré”.

Hablando con Submission Radio , Du Plessis dijo que su postura aún permanece: él vive en África y Adesanya no, y eso los diferencia a los dos.

“Nunca he dicho las palabras ‘más africano’ en mi vida. No dije que no fueran africanos. No dije que no fueran africanos. Expuse hechos. Soy el único en disputa por el título que nació en África, vive en África, reside en África y entrena allí todos los días. Esa fue mi declaración.

“Algunas personas dicen que estoy retrocediendo. Nunca he retrocedido. Me quedo con eso porque ese es el hecho. Nunca dije las palabras ‘soy más africano’. Nunca dije que no fueran africanos o que fueran falsos africanos. Nunca dije eso en mi vida. Simplemente expliqué los hechos”.