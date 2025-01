Du Plessis critica a Strickland por su petición ridícula en UFC 312

Dricus Du Plessis no accederá a la demanda de Sean Strickland para UFC 312. Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) defiende su título de peso mediano contra Strickland (29-6 MMA, 16-6 UFC) en una revancha, que encabezará el evento del 8 de febrero en el Qudos Bank Arena en Sídney.

Strickland, quien fue derribado seis veces en su derrota por decisión dividida ante Du Plessis en UFC 297, desafió al campeón a solo pararse e intercambiar golpes con él cuando volvieran a la acción.

“Mira, es una pregunta ridícula. Si quieres hacer pactos sobre que nos pongamos de pie, ve a boxear. No entro en las peleas pensando que tengo que ponerme de pie o derribar al tipo. Hago lo que la situación me dice que haga. Eso es lo que hacen los luchadores de MMA. Me siento cómodo en todas partes”.

Dicho esto, Du Plessis imagina que su pelea se desarrollará principalmente de pie.

“Creo que lo más probable es que sigamos en pie. Sé que tengo la capacidad cardiovascular, sé que puedo empujarlo hacia atrás y sé que tengo el poder para noquearlo. Así que para mí, eso es genial. Luego, si surge la oportunidad de derribarlo, es una decisión que debes tomar de inmediato. Si ves el momento, lo aprovechas”.

Du Plessis recuerda la promesa que hizo Strickland en su primera pelea y no cree que la haya cumplido.

“Dijo ‘hasta la muerte’ y yo estaba listo para eso. Ustedes también lo vieron. Seguí adelante durante 23 minutos de una pelea de 25 minutos. ¿Pero de él? Fueron jabs y teeps. Contra Paulo Costa en la siguiente pelea, lo mismo. Entonces, ¿‘hasta la muerte’?

“Sean Strickland sabe muchas frases ingeniosas para parecer duro, pero yo desenmascaro a los tipos duros falsos. ¿Y qué pasa con él ahora que dice de nuevo: hagamos este pacto? ¿Cuál es el propósito de un pacto después de lo que pasó la última vez? Además, no estoy aquí para hacer pactos, estoy aquí para ganar”.