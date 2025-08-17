Du Plessis: «Chimaev me ganó de forma justa en UFC 319»

El verdadero carácter se demuestra en los momentos de adversidad, y Dricus Du Plessis mostró nada menos que clase después de perder el título de peso mediano ante Khamzat Chimaev en UFC 319 .

Du Plessis (23-3 MMA, 9-1 UFC) se encontró indefenso durante casi la totalidad de los 25 minutos de la pelea principal del sábado en el United Center en Chicago, con Chimaev (15-0 MMA, 9-0 UFC) sofocándolo con éxito y, fuera de un susto en el round final, dominando hasta una decisión unánime por el oro.

No fue la actuación que Du Plessis quería o esperaba, pero le dio todo el crédito a Chimaev por su abrumadora capacidad de agarre.

«Tiene un control increíble en la cima. Es como una manta. No era cuestión de fuerza. No era tan físico, era casi como si supiera cuál sería tu siguiente movimiento. Lo consiguió sin usar demasiada fuerza y tuve que decidir: ¿me pongo de espaldas o lo pongo a él? Al final lo intenté, lo tuve de espaldas. Casi podía saborear la victoria, pero le doy muchas gracias a Khamzat».

El resultado en UFC 319 marcó la primera derrota de Du Plessis desde octubre de 2018, antes de comenzar su carrera como promotor. Su trayectoria hasta la cima de la división con dos defensas de título fue sólida, pero ahora debe afrontar una nueva realidad.

Du Plessis prometió mejorar después de la pelea y regresar mejor para intentar conseguir un segundo reinado por el título, pero por ahora, gentilmente rindió homenaje al nuevo campeón.

«Se lo merece al cien por cien. Me ganó con justicia esta noche. Fue mejor esta noche y volveré a recuperar mi cinturón. Pero por ahora es suyo y se lo merece… Volveré más fuerte y mejor que nunca».