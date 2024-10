Du Plessis: «Chimaev me emociona más que revancha con Strickland»

El campeón de peso mediano Dricus Du Plessis ha desviado su atención hacia Khamzat Chimaev después de UFC 308.

Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) esperaba enfrentarse a Sean Strickland (29-6 MMA, 16-6 UFC) para su próxima defensa del título. Pero después de que Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) derrotara al ex campeón Robert Whittaker y lo venciera en la primera ronda en el evento coestelar de UFC 308 del sábado, Du Plessis ahora tiene un nuevo objetivo.

“Siempre supimos que, entre Rob y Khamzat, si sucedía algo excepcional, podría haber un cambio en la pelea por el título. No tenemos claridad al respecto, pero como fanático del deporte y como campeón mundial de peso mediano, esa es una pelea que me entusiasma más: quitarle el 0 a alguien. He vencido a Strickland antes y sé que lo volveré a vencer.

“Me emociona poder pelear con Khamzat. Creo que todo el mundo, los fanáticos, quieren verla. Los fanáticos, en última instancia, pagan para ver las peleas. Entonces, la pelea que el mundo piensa que es la mejor próxima pelea, eso es lo que quiero. Creo que la pelea con Khamzat es 100 por ciento lo que quiero. La UFC hará lo que tenga que hacer, pero desde la perspectiva de un fanático y desde la perspectiva de un peleador, creo que Khamzat debería tener la próxima oportunidad”.

El entrenador en jefe de Du Plessis, Morne Visser, se hizo eco de ese sentimiento en Instagram .

“3 atletas que comenzaron sus carreras en UFC casi al mismo tiempo @tomaspinallofficial @dricusduplessis @iliatopuria ¡3 campeones mundiales que seguirán siendo campeones durante mucho tiempo!

Felicitaciones enormes a @iliatopuria por una actuación fenomenal. Queremos que Khamzat vuelva en febrero. Prepárense para sorprenderse una vez más”.