Du Plessis: «Chimaev definitivamente no es más grande que yo»

Dricus Du Plessis desmiente las afirmaciones de que Khamzat Chimaev parecía mucho más grande que él en su encuentro.

El campeón de peso mediano Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) defiende su título contra Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en el evento principal del UFC 319 (pago por evento, ESPN, ESPN+ ) del sábado en el United Center en Chicago.

Du Plessis se cruzó con Chimaev durante la semana de la pelea, donde ambos intercambiaron un cordial apretón de manos. Muchos comentaron sobre la diferencia de tamaño entre ambos, pero Du Plessis asegura que no es así.

«Quizás fue el ángulo. No he visto el video, pero te lo prometo: ya verás, ya verás. Me paré frente a él. Definitivamente no es más alto que yo. Quizás un poco, quizás como media pulgada. Sí, ya verás. Y por otra parte, me importa un comino lo grande que sea. No es lo que gana peleas. Pero sí, lo vi, definitivamente no es más grande que yo».

El episodio 3 de UFC Embedded muestra un ángulo diferente de su enfrentamiento.

«Fue muy respetuoso. Se acercó y me saludó. La pelea es el sábado por la noche. La gente no paga por verla. Sí, pudo haber sido cualquier cosa. Pero ahora lo sabemos».