Du Plessis, abierto a un “pago fácil” contra Makhachev

Dricus du Plessis está abierto a pelear contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev , dadas las circunstancias adecuadas.

En UFC 311 , Makhachev defendió con éxito su título de peso ligero por cuarta vez, sometiendo a su sustituto de última hora Renato Moicano en el primer asalto. Después de su victoria, la discusión giró en torno a si Makhachev intentará ascender y buscar el estatus de campeón-campeón. Sin embargo, Makhachev es amigo y compañero de entrenamiento ocasional del actual campeón de peso welter Belal Muhammad , lo que hace que sea una propuesta difícil. En respuesta, Makhachev sugirió que estaría dispuesto a subir dos categorías de peso y desafiar a du Plessis por el título de peso mediano, algo que a «Stillknocks» le cuesta creer.

“Es difícil pensarlo y tomárselo en serio ahora mismo. Tengo una gran pelea por delante, así que no le di mucha importancia. Si llegamos a una situación en la que no estamos ahora, él es un peleador increíble, no se equivoquen. Fue increíblemente bueno contra Moicano. Demostró una vez más por qué es el mejor libra por libra del mundo.

“Pero no me importa lo bueno que seas, obviamente entrena con luchadores de 185 libras en su gimnasio, así que lo sabe. No entrena contra mí. Créeme, no es lo mismo. Incluso a nivel técnico, en el stand-up. Su lucha y agarre son fenomenales. Yo lo dominaría, eso es lo que creo”.

Aunque a Du Plessis le puede resultar difícil creer que sea posible, Makhachev no lo cree. El mejor boxeador libra por libra del mundo reafirmó su sugerencia y dijo que solo necesita sumar un poco de músculo y que tiene las herramientas para vencer a Du Plessis .

Desafortunadamente para Makhachev, du Plessis actualmente tiene otros asuntos que atender, ya que defenderá su título de peso mediano en una revancha con el ex campeón Sean Strickland el próximo sábado en UFC 312. Si tiene éxito, se avecina un enfrentamiento con Khamzat Chimaev . Pero después de eso, si la UFC lo desea, du Plessis dice que estaría feliz de darle una lección de física a Makhachev.

“Es una diferencia enorme. Él es un peso ligero grande, pero yo soy un peso mediano grande. Hay una gran diferencia entre un peso ligero grande y un peso mediano grande. Pero si alguna vez se da una situación en la que no hay una pelea para mí o para él que tenga sentido, estaré más que feliz de hacerlo. Es un día de pago fácil”.