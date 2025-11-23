DTU celebra su 18 aniversario con una cartelera explosiva en Tulancingo

por

La promotora DTU se alista para uno de los eventos más importantes de su historia: su celebración del 18 aniversario. La función, programada para el domingo 7 de diciembre en el Palenque de Tulancingo, reunirá a leyendas, extremos de la casa, talento nacional e invitados internacionales

La cartelera completa confirma que DTU apostará por espectáculos de alto impacto, desde una lucha estelar de choque generacional, hasta una contienda extrema en la que la Puerkiza volverá a mostrar su sello violento. Además, la función incluirá exhibiciones femeniles, mini estrellas, estilos híbridos y duelos México vs. Resto del Mundo.

► Lucha estelar del 18 aniversario

El combate principal reunirá a tres duplas con fuerza, historia y choque de personalidades:

Un choque que combina legado, fuerza y técnica, con la presencia estelar del “Huesudo” como invitado de lujo y la Nueva Generación Dinamita reforzando la rivalidad.

► Lucha extrema: la Puerkiza vuelve a la lona verde

La especialidad de DTU no podía faltar: una contienda extrema con múltiples equipos enfrentando el caos.

Participantes:

Una lucha que promete violencia, innovaciones y el regreso de nombres clásicos de la escena extrema mexicana.

► Más enfrentamientos del aniversario

Además de los combates ya mencionados, DTU confirmó otros seis duelos que involucrarán:

  • Talento internacional de Reino Unido y otros países.
  • Mini estrellas en acción especial.
  • Luchadoras en búsqueda de una presea especial.
  • Duelos México vs. Resto del Mundo.
  • Encuentros de nuevas generaciones extremas.
  • Lucha de jóvenes talento DTU

► Boletos para el evento

Los boletos ya están disponibles en puntos oficiales y venta en línea.

  • VIP: $300
  • Oro: $200
  • Plata: $100
  • General: $50

Puntos de venta físicos

  • Hotel Mediterráneo
  • Paletería La Michoacana del Centro
  • Plaza El Dorado (Pachuca), Local 37

Venta en línea

  • hercaticket.com (sitio oficial)

Convivencia: 5:00 PM | Inicio: 6:00 PM — Palenque de Tulancingo.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos