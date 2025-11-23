DTU celebra su 18 aniversario con una cartelera explosiva en Tulancingo

La promotora DTU se alista para uno de los eventos más importantes de su historia: su celebración del 18 aniversario. La función, programada para el domingo 7 de diciembre en el Palenque de Tulancingo, reunirá a leyendas, extremos de la casa, talento nacional e invitados internacionales,

La cartelera completa confirma que DTU apostará por espectáculos de alto impacto, desde una lucha estelar de choque generacional, hasta una contienda extrema en la que la Puerkiza volverá a mostrar su sello violento. Además, la función incluirá exhibiciones femeniles, mini estrellas, estilos híbridos y duelos México vs. Resto del Mundo.

► Lucha estelar del 18 aniversario

El combate principal reunirá a tres duplas con fuerza, historia y choque de personalidades:

Un choque que combina legado, fuerza y técnica, con la presencia estelar del “Huesudo” como invitado de lujo y la Nueva Generación Dinamita reforzando la rivalidad.

► Lucha extrema: la Puerkiza vuelve a la lona verde

La especialidad de DTU no podía faltar: una contienda extrema con múltiples equipos enfrentando el caos.

Participantes:

Una lucha que promete violencia, innovaciones y el regreso de nombres clásicos de la escena extrema mexicana.

► Más enfrentamientos del aniversario

Además de los combates ya mencionados, DTU confirmó otros seis duelos que involucrarán:

Talento internacional de Reino Unido y otros países.

Mini estrellas en acción especial.

Luchadoras en búsqueda de una presea especial.

Duelos México vs. Resto del Mundo.

Encuentros de nuevas generaciones extremas.

Lucha de jóvenes talento DTU

► Boletos para el evento

Los boletos ya están disponibles en puntos oficiales y venta en línea.

VIP: $300

$300 Oro: $200

$200 Plata: $100

$100 General: $50

Puntos de venta físicos

Hotel Mediterráneo

Paletería La Michoacana del Centro

Plaza El Dorado (Pachuca), Local 37

Venta en línea

hercaticket.com (sitio oficial)

Convivencia: 5:00 PM | Inicio: 6:00 PM — Palenque de Tulancingo.