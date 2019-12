La empresa mexicana extrema por excelencia, Desastre Total Ultraviolente (DTU) se declara lista para la celebración de su doceavo Aniversario con la función «DTU Doce«.

Será la tradicional Arena Afición de Pachuca, Hidalgo, donde el jueves 19 de diciembre en punto de las 19:30 comiencen los festejos.

En el Pre-Show habrá una exhibición de las escuelas DTU DF (a cargo del profesor Camuflaje), Luchando Libre (a cargo del profesor Aeroboy) y Escuela Municipal de Lucha Profesional DTU Tulancingo (a cargo del Profesor Paranoiko).

A partir de las 20:30 dará inicio la función de Aniversario que contará con la presencia de grandes estrellas, entre los que se cuentan el internacional Jimmy Lloyd, directo de la empresa estadounidense Game Charger Wrestling (GCW). La Sangre Malandra (Aborto y Chaneke) llegan a DTU a desatar el caos y la violencia.

Lloyd hará equipo con Hard Boy para enfrentar en una triple amenaza en death match a la revelación Diablo Fly Star y Crazy Boy y a la Sangre Malandra. La lucha está catalogada como de pronóstico reservado.

La gran estelar será la batalla entre Lucha Brothers (Penta El Zero M y Rey Fénix) contra la dupla de Aeroboy y Camuflaje. Entre los cuatro gladiadores hay cuentas pendientes y es momento de saldarlas.

Así que ya lo saben amigos, si gustan de la lucha extrema y tiene oportunidad de trasladarse a la Bella Airosa, acudan a este evento de aniversario, será sensacional.

El cartel completo queda así:

DTU «DTU Doce», 19/12/2019

Arena Afición, Pachuca, Hidalgo

1. Aero Panther vs Samuray Jr., Manidbila, Dark Power, Fight Panther, Dariux, Drollux, Fly Danger, Dragón Suicide, Vengador Radioactivo

2. Anarqua, El Malakrari, Hijo Del Power y Kevin vs. Hahatasy, Princesa Azul, Sagitairus y Zuzu Divine

3. Calibus, Kaleth, Mr. Iguana vs ?, El Exótico y Moria

4. Black Fire, Paranoiko y Tiburón vs. Diva Salvaje, Fantasma de la Ópera y Mike Segura

5. Hard Boy y Jimmy Lloyd vs. Crazy Boy y El Diablo Fly Star vs. Aborto y Chaneke

6. Penta El Zero M y Rey Fénix vs. Aero Boy y Camuflaje