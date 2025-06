Dricus Du Plessis no tiene interés en enfrentarse a nadie más que a Khamzat Chimaev en el UFC 319.

El campeón de peso medio Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) se enfrentará a Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en el United Center de Chicago, Illinois, en la cartelera de pago por evento del 16 de agosto, en una de las peleas más importantes del verano. El contendiente número uno de la división, Nassourdine Imavov (16-4 MMA, 8-2 UFC), ha sido nombrado peleador suplente para la pelea.

Sin embargo, en caso de que Chimaev no pueda llegar al octágono, «Stillknocks» ha dejado claro que no tiene interés en enfrentarse al francés como sustituto de última hora.

«Si (Chimaev) se retira de esta pelea antes de tiempo, no pelearé contra Imavov (en su lugar)», dijo Du Plessis a RMC Sport Combat. «Soy fan de su estilo. Creo que es genial. Creo que Imavov es muy, muy bueno. No lo sé».

Dada la reputación de Chimaev de retirarse de las peleas durante su etapa en la UFC, Du Plessis no está del todo convencido de que el checheno llegue al octágono el 16 de agosto.

«Ya sabes, el historial (de Chimaev) no es bueno. Seis retiradas, ocho peleas. Así que tiene ocho victorias (en la UFC) y normalmente seis retiradas. Hay casi un 50 % de posibilidades. ¿Qué significa eso? Un 60 % de peleas frente a un 40 % de posibilidades de retirarse. Pero yo no trabajo así. Entreno para la pelea. Tengo que ser sincero. Si se retira de esta pelea antes de tiempo, no pelearé contra Imavov. Porque quiero pelear contra Khamzat. No quiero nada más»

«Si ya estoy allí, ya sabes, dos semanas, pelearé contra Imavov si (Chimaev) se retira. Pero si se retira en cuatro semanas, no voy a pelear. Esperaré a que esté listo. Porque quiero vencerlo. Porque él es el mejor en este momento. Solo quiero pelear contra los mejores de los mejores. E Imavov se lo merece. Es el contendiente número uno. Es el contendiente número uno. Ya sabes, venció a un tipo al que yo acabo de vencer (Israel Adesanya).»

«Creo que es un gran peleador. Soy fan de su estilo. Creo que es genial. Creo que Imavov es muy, muy bueno. En mi opinión, creo que Imavov contra Caio Borralho por el combate del contendiente número uno. Eso es lo que pienso».

Dricus Du Plessis, ex campeón de la KSW, ha arrasado en la división de peso medio de la UFC en los últimos años. El sudafricano se ganó una oportunidad por el título tras noquear al ex campeón Robert Whittaker en 2023, y luego derrotó a Sean Strickland por decisión dividida para hacerse con el cinturón.

El verano pasado realizó con éxito la primera defensa de su título, al someter a Israel Adesanya en el UFC 305. A principios de este año, dominó por decisión unánime al sudafricano. Este mismo año dominó a Strickland en su revancha del pasado mes de marzo.