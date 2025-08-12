La marea está subiendo en la cima de la división de peso medio de la UFC.

Antes de su combate por el título contra Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en el evento principal de la UFC 319 este sábado, Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) ha compartido sus opiniones sobre los otros contendientes en ascenso de la división.

Se espera que el evento principal del UFC París del 6 de septiembre, en el que se enfrentarán el favorito local Nassourdine Imavov (16-4 MMA, 8-2 UFC) y Caio Borralho (17-1 MMA, 7-0 UFC), determine quién será el próximo retador de quien se lleve el cinturón este fin de semana en Chicago.

Aunque tanto Imavov como Borralho llevan una impresionante racha de victorias en 185 libras, «Stillknocks» admite que no le entusiasma la idea de enfrentarse a ninguno de los dos si supera a Chimaev el sábado.

«Imavov ha trabajado duro y Caio Borralho me parece un luchador muy bueno», declaró Du Plessis a CBS Sports. « Creo que Caio Borralho ganaría a Imavov, en mi opinión. Creo que es más completo. Ninguna de esas peleas me emociona realmente en este momento. Voy a pelear contra Khamzat Chimaev (el sábado). Eso es lo único que me emociona ahora mismo».

Junto a Imavov y Borralho, Reinier de Ridder ha estado preparando su candidatura para convertirse en el próximo aspirante al título. De Ridder (21-2 MMA, 4-0 UFC), antiguo campeón mundial en dos divisiones de ONE Championship, ha tenido un comienzo emocionante en su carrera en la UFC desde que se unió a la promoción hace un año.

Tres victorias por KO sobre Gerald Meerschaert, Kevin Holland y Bo Nickal le valieron al holandés una pelea estelar de alto perfil contra el antiguo campeón Robert Whittaker en la UFC Abu Dhabi el mes pasado.

La impresionante victoria de De Ridder sobre «The Reaper» esa noche provocó múltiples peticiones para que se le concediera la próxima oportunidad por el título, pero Du Plessis cree que «RDR» necesita lograr un poco más dentro del octágono antes de entrar en la conversación por el título.

«Me gusta Reinier a nivel personal», dijo Du Plessis. «He entrenado con él y estaba en la organización en la que yo luchaba aquí en Sudáfrica. Es un buen tipo. Es un buen luchador. Hay similitudes. La gente piensa: «Oh, nunca lo va a conseguir. Oh, tiene un aspecto horrible’.

«Ha demostrado que todos se equivocaban y está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer, así que estoy impresionado con eso. Creo que todavía le queda camino por recorrer. Robert Whittaker, ganarle ahora mismo no te da la oportunidad de disputar el título».