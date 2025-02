El campeón del peso medio de la UFC, Dricus Du Plessis, insiste en que no tiene la culpa de cómo se desarrolló su combate principal en Australia el pasado sábado.

Du Plessis se enfrentó al ex campeón Sean Strickland en el combate estelar del UFC 312, celebrado en el Qudos Bank Arena de Sydney, y ambos reanudaron las hostilidades 13 meses después de que el sudafricano desbancara a «Tarzán» en Canadá.

Tras someter a Israel Adesanya en su primera defensa el pasado mes de agosto, «Stillknocks» quería dar la campanada ante Strickland. Y logró una victoria mucho más contundente, destrozando la nariz del polarizado estadounidense por una contundente decisión.

Aunque la dominante actuación de Du Plessis suscitó aplausos, la pelea en sí no impresionó, ya que el tímido planteamiento del aspirante provocó los abucheos del público.

Eso decepcionó al campeón, que declaró a Full Send MMA que nunca ha tenido la intención de hacer una pelea «aburrida». Con eso en mente, espera que los aficionados estuvieran dirigiendo su descontento a Strickland.

«No hago peleas aburridas. No tengo la capacidad porque no sé cómo pelear así. Cuando oí los abucheos, en mi mente (pensé) son cien por cien hacia él. Y si era hacia mí, eres estúpido, cualquiera que abucheara», dijo Du Plessis. «Fui hacia delante todo el tiempo. Cuando oí los abucheos, me volví loco. Me dije: ‘Vamos, hombre. Pelea conmigo’. En el primer y el segundo asalto, le fui haciendo pedazos. En el tercer asalto, se limitó a evadirse.

«Me sentí muy frustrado porque la gente paga mucho dinero por estar aquí y yo quiero dar un espectáculo a los aficionados», prosiguió Du Plessis. «Eso me irritó. Eso me saca de quicio. Tendré que volver a verlo. Si fue aburrido, lo siento mucho, no es culpa mía. Fui hacia delante. Quería pelear. Sé que hubo momentos en que no era una guerra, pero no es mi culpa. Fui hacia delante y quería pelear».

Du Plessis no es conocido por sus actuaciones mediocres dentro de la jaula, ya que sólo ha llegado a la distancia tres veces en peleas profesionales de MMA y ha acabado con rivales de la talla de Robert Whittaker y Adesanya.

Strickland, por su parte, ha sido criticado en repetidas ocasiones por prometer guerras durante las semanas de pelea, pero por no ofrecer fuegos artificiales una vez que la puerta de la jaula se cierra tras él.