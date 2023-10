Dricus Du Plessis: «No voy a rogar por ninguna oportunidad titular»

Dricus Du Plessis sabe que el juego de la lucha no es justo. Du Plessis (20-2 MMA, 6-0 UFC) acabó con Robert Whittaker en UFC 290 en julio para permanecer invicto en el octágono.

Inmediatamente después, se enfrentó al entonces campeón de peso mediano Israel Adesanya en la jaula, pero una fractura en el pie le impidió un cambio rápido dos meses después en UFC 293, y la oportunidad por el título fue otorgada a Sean Strickland.

Strickland destronó a Adesanya para convertirse en campeón, pero parece que Du Plessis no es su próxima pelea. Antes de que Kamaru Usman interviniera con poca antelación para enfrentar a Khamzat Chimaev el sábado pasado en UFC 294, Dana White la calificó como una pelea de contendiente número uno. Chimaev ganó la pelea y White reiteró que él es el siguiente.

Entonces, ¿Dónde deja eso a Du Plessis? El peleador sudafricano no permitirá que el hecho de ser ignorado lo desanime.

“Cuando miras esto, tengo una de dos opciones. Lo primero que puedo decir es un pequeño golpe, la mano de Khamzat está rota, ¿verdad? Así que debería estar listo para pelear en siete semanas o perderá su oportunidad por el título porque eso es lo que me pasó a mí. No estaba listo para pelear en siete semanas con un pie roto”.

Aunque cree que merece la oportunidad por el título, Du Plessis entiende que UFC es un negocio y que sus decisiones están fuera de su control.

“Me tomó tal vez una semana aproximadamente dejar de sentir lástima por mí mismo como si esto fuera injusto. La vida no es justa y el juego de la lucha definitivamente no es justo. Solo dije que lo que haré ahora es recorrer toda la división, pasaré por los cinco primeros de esta división, lo que sólo hará que mi paso al peso semipesado sea más rápido y más fácil. … Ahora mismo no voy a rogar por ninguna oportunidad por el título. Nunca he suplicado nada, he luchado por ello”.

Du Plessis no quedó impresionado con la victoria de Chimaev sobre Usman. Aunque Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) tuvo un fuerte round de 10-8 al comienzo, Du Plessis cree que perdió su aura de invencibilidad y dijo que definitivamente no es «The Boogeyman».

«Si quieres darle a Khamzat la oportunidad por el título, adelante. Porque Khamzat, que peleó este fin de semana, pierde ante Sean Strickland todos los días de la semana«.