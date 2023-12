Dricus Du Plessis tendrá su oportunidad por el título de peso medio de la UFC cuando se enfrente al campeón Sean Strickland en la pelea estelar del UFC 297 el 20 de enero en Toronto, Ontario, Canadá.

«Me enteré literalmente la noche antes de que el mundo se enterara de que esta pelea estaba sucediendo», dijo Du Plessis a Submission Radio. «En realidad me enteré con el resto del mundo cuando llegó el anuncio de que esta pelea se iba a celebrar. Hablé con Hunter [Campbell]. Me telefoneó y me dijo: ‘¿Estarás listo en enero?’, y yo le contesté: ‘Sí, estaré listo para enero’, y él me dijo: ‘Todavía no hay nada seguro’ y va a hablar con Dana para ver qué pasa y me lo hará saber. Al día siguiente me desperté y lo anunciaron, así que para mí fue una sorpresa tan grande como para los demás. Me enteré literalmente un día antes.

«Siempre he tenido la sensación, la he tenido todo el tiempo, de que tal vez sea porque ya he tomado una decisión: no voy a suplicar una oportunidad por el título«, prosiguió Du Plessis. «Si no quieren darme una oportunidad por el título, guay, simplemente venceré a otro de los cinco mejores y eso hará que mi ascenso a 205 sea más fácil»

«Yo estaba en este espacio donde ya hice las paces con el hecho de que si no quieren darme una oportunidad por el título, genial, ¿quién es mi próximo oponente. Ahí es donde estaba mi mente».

Du Plessis viene de ganar por nocaut técnico al ex campeón de peso medio Robert Whittaker. Casi todo el mundo daba por ganador a Whittaker, pero pronto se dieron cuenta de que hay un nuevo contendiente en la división.

«Ha sido lo más cerca que he estado de pelear, desde que estoy en la UFC, de la forma que creo que puedo hacerlo», dijo Du Pless sobre la pelea con Whittaker. «Obviamente contra un tipo como Sean Strickland, lo dije con Whittaker también, tengo que ser perfecto para vencer a Whittaker y fui lo suficientemente perfecto para vencerlo«

«Para esta pelea estoy intensificando una más, intensificando y siendo aún más perfecto y llegando allí más preparado y asegurándose de que cada cosa que hago será perfecto. No hay lugar para el error si luchas por un título mundial. No hay lugar para el error en la cima del deporte porque un error puede costarte un combate y no dejaré que eso ocurra».