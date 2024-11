Dricus Du Plessis: «Ningún peso mediano puede dominarme»

El campeón de peso mediano de UFC, Dricus Du Plessis, no tiene dudas de que puede igualar la destreza física de Khamzat Chimaev .

Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) centró su atención en Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) después de que el contendiente invicto derrotara a Robert Whittaker para lograr una sumisión en el primer asalto el pasado sábado en UFC 308. La fuerza y ​​el agarre de Chimaev demostraron ser demasiado una vez más, pero Du Plessis dice que «Borz» no podrá imponer su voluntad sobre él.

«Cuando peleo, no sé cómo retroceder. Voy a salir y pelear contigo. Hemos visto esto con Khamzat, bajando el ritmo después del primer round, round y medio, y creo que es porque usa mucho poder.

“Tiene la técnica de lucha, por supuesto, pero usa su fuerza como arma. En este caso, él tiene un arma y yo tengo un tanque en lo que se refiere a fuerza. No hay ningún peso mediano que pueda superarme. Eso no va a suceder”.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 308, MMA Junkie le preguntó a Chimaev sobre el agarre de Du Plessis, lo que desestimó de inmediato, pero el campeón le lanzó una advertencia.

“Si se trata de Khamzat, crees que eres fuerte, crees que eres poderoso, no has sentido nada. Y no puedo esperar a verlo en su rostro porque lo veo en el rostro de cada persona con la que peleo. Cuando se dan cuenta, ‘Oh, mierda’. Ese es el mensaje”.

Du Plessis también explicó su decisión de apostar por Chimaev en lugar de una revancha con Sean Strickland (29-6 MMA, 16-6 UFC). Du Plessis se adjudicó el título de peso mediano al vencer a Strickland en UFC 297 , una pelea que Strickland cree que ganó.

“Estoy totalmente de acuerdo con la revancha con Strickland. Me encantaría conseguir ese final porque Sean necesita una victoria y yo necesito un final. A él no le importa pelear peleas aburridas como la mayoría de sus peleas. Por eso tiene siete u ocho victorias por decisión dividida. Yo quiero pelear con un tipo como Khamzat para derribarlo. No decir que va a lanzar jabs durante cinco asaltos. Sean y yo fue una pelea reñida, pero no tenía ninguna duda de que gané esa pelea. … Strickland acaba de vencer a Paulo Costa en una pelea muy aburrida una vez más, justo después de nuestra pelea.

“Ya sea que haya estado cerca o no, sigue siendo una derrota. Khamzat, han promocionado a este tipo durante tanto tiempo, pero no ha llegado a buen puerto. No ha perdido, pero las cancelaciones de peleas y su enfermedad. A veces eso está fuera de nuestro control. Pero fue el primero en someter a Rob, y lo hizo en el primer asalto, y eso justifica que se adelante a Sean Strickland para mí. Si me preguntas personalmente, esa es una pelea que preferiría porque es una pelea que la gente quiere. Es una pelea que más fanáticos quieren, y creo que Khamzat es el siguiente mejor”.