Dricus Du Plessis: «La rivalidad con Israel Adesanya no fue falsa»

Dricus Du Plessis no busca ser amigo de Israel Adesanya después de UFC 305, pero admite que se ha formado un nuevo nivel de respeto.

Después de una preparación acalorada y por momentos incómoda para la pelea por el título de peso mediano del sábado en el RAC Arena, Du Plessis (22-2 MMA, 8-0 UFC) entró al octágono y anotó una victoria por sumisión en el cuarto asalto sobre Adesanya (24-4 MMA, 13-4 UFC) para lograr su primera defensa del título.

Inmediatamente después de la pelea, la pareja pasó un buen rato abrazándose dentro del octágono, y Adesanya levantó la mano de Du Plessis para que todo el mundo la viera. Luego, cuando llegaron al backstage, Du Plessis le regaló a su oponente una chaqueta personalizada antes de que Adesanya lo calificara de «verdadero campeón africano».

Parecía que toda la animosidad que antes parecía tan personal se había disipado. Du Plessis dijo que en gran medida ese era el caso, y aunque mantiene todos sus comentarios previos a la pelea, el campeón dijo que su admiración por Adesanya ha aumentado.

“Al final del día, lo que dije fue que nunca desafiaría a Israel ni a ningún otro luchador africano por ser el primer luchador africano (en ganar un título de la UFC). Fue el primer luchador africano residente, y ese sigue siendo el hecho. Nada puede cambiar eso. Sé que en la conferencia de prensa, cuando se emocionó mucho, nunca ataqué a su familia. Solo quería asegurarme de que yo también tengo padres y respeto a los padres de cualquiera. Simplemente me acerqué a él y le dije después de la pelea: ‘Si sonó como si dijera algo malo sobre tus padres, ese no fue el caso. ¿Lo que te estoy diciendo? Endurécete. Si quieres llorar por eso, que así sea. Nunca faltaré al respeto a tus padres’. Él dijo: ‘No, no, no’. Él lo entiende. De guerrero a guerrero. Israel Adesanya y yo no somos amigos porque a nivel personal no estamos de acuerdo. Pero, de guerrero a guerrero, después de pasar tanto tiempo en el octágono y lo que ha logrado en el deporte, no es ningún secreto que lo respeto.

“Después de pasar ese tiempo en el octágono, no puedes dejar de respetar a ese hombre y lo que ha hecho en el deporte. Darle esa chaqueta fue un recordatorio, una muestra de aprecio y un agradecimiento por esto. Es un recuerdo para mí. Es un momento tan importante en mi vida pelear con un gran peleador como Israel Adesanya. Traje la chaqueta específicamente para dársela antes de la pelea. Iba a ser ganar o perder, se la iba a dar porque dijo que quiere pelear con guerreros de todos los países, y respeto eso y quería dársela como una muestra de aprecio por pelear y darme esa pelea increíble y sacar lo mejor de mí, y también como algo para recordar este momento mágico de un evento principal de toda África”.

“Lo digo todo el tiempo: entre Israel y yo no había ninguna disputa. El hecho de que no nos caigamos bien a nivel personal no era falso. Al menos no de mi parte. Es simplemente irrelevante en ese octágono. ¿Qué importa? No estoy hablando de que odie a Israel Adesanya. Sólo estoy diciendo que si estuviéramos en un entorno social, probablemente no estaría sentado en su mesa. Y eso está bien… Pero el respeto que tengo por él en este deporte y por lo que ha hecho, no se puede negar. Porque si no lo haces, eres un idiota. Si no puedes ver lo que Israel ha hecho en el deporte y apreciarlo como guerrero, como compañero guerrero, eres un idiota. El hombre ha hecho grandes cosas en el deporte. Significa mucho para mí que el deporte una a las personas”.