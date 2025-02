Dricus du Plessis: «Israel Adesanya no volverá a pelear por el título»

Dricus du Plessis cree que el tiempo de Israel Adesanya en la cima ha pasado. El fin de semana pasado, Adesanya perdió su tercera pelea consecutiva cuando fue noqueado por Nassourdine Imavov en el evento principal de UFC Arabia Saudita

Es cierto que las dos peleas antes del enfrentamiento con Imavov fueron peleas por el título con du Plessis y Sean Strickland, pero eso aún deja a Adesanya muy fuera de la carrera por el título por primera vez en casi seis años. A los 36 años y con más de 100 peleas en su currículum entre MMA y kickboxing, du Plessis cree que Adesanya ahora está en la fase de leyenda de su carrera.

«Para Izzy, no creo que haya otra carrera por el título, con el debido respeto. Creo que su legado está cimentado y siempre estará allí y lo que sea que tenga ganas de hacer, lo puede hacer. Lo pongo en la misma categoría que Anderson Silva en esta etapa de perder tantas peleas como quieras. Siempre tendrás tu legado.

“Después de que terminó su reinado, no me importa cuántas veces haya perdido, Anderson Silva seguía siendo mi mejor peleador. Seguía siendo el mejor peso mediano de todos los tiempos y creo que Izzy está en esa área. Sea lo que sea que decidas hacer, haz súper peleas aquí y allá, si quieres, si todavía tienes la pasión por ello. Si has perdido la pasión, tienes el dinero, no lo hagas más. No tienes que soportar más traumas, no tienes que pasar por eso. Pero si quieres hacerlo, hazlo. Nada de lo que pueda hacer puede empañar ese legado que ya ha construido”.