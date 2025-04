Dricus Du Plessis desmiente rumores de lesión

El campeón de peso medio de la UFC, Dricus Du Plessis, ha salido al paso de los rumores de que ha sufrido una lesión catastrófica y no podrá defender su título.

Se había especulado con que Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) se enfrentaría a Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en el UFC 317 del 28 de junio.

Otro de los principales contendientes en la división de peso medio, Caio Borralho (17-1 MMA, 7-0 UFC), reveló durante una entrevista con AG Fight la semana pasada que había oído que Du Plessis se había roto la tibia y que, por lo tanto, no estaría disponible para enfrentarse a Chimaev durante la Semana Internacional de la Lucha.

Esto provocó un entretenido tira y afloja entre Chimaev y Borralho, con «Borz» compartiendo fotos en Internet de los dos entrenando, incluida una en la que había conseguido una llave trasera sobre el brasileño.

Ambos luchadores han estado pidiendo la oportunidad de enfrentarse entre sí, posiblemente por un título interino en el UFC 317, en caso de que el campeón no esté disponible. Sin embargo, Du Plessis abordó los rumores esta semana en un post en su cuenta de Instagram, con el objetivo de poner fin a las especulaciones.

«Todo el mundo tenía sus opiniones, rumores e historias sobre una fractura de tibia, lesiones, etc.», escribió Du Plessis. «La pelea de junio nunca se firmó, no me retiré de ninguna pelea, soy el campeón y sé cuándo pelearé contigo como contendiente, sólo tienes que aparecer cuando te lo digamos. El anuncio de la pelea será muy pronto estén atentos. #preparetobeamazed #stillknocks????».

Du Plessis estuvo recientemente en acción en UFC 312 en febrero, donde hizo la segunda defensa exitosa de su título, superando al ex campeón Sean Strickland en cinco asaltos.

Anteriormente había derrotado a Strickland en UFC 297 doce meses antes para ganar el cinturón, antes de someter a otro ex campeón, Israel Adesanya, en su primera defensa del título más tarde ese mismo año.