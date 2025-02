Dricus Du Plessis ha revelado que pesa alrededor de 230 libras cuando no está en el campo de entrenamiento, lo cual es chocante, teniendo en cuenta que pelea en la división de peso medio de la UFC que tiene un límite superior de 185 libras.

Es normal que los atletas de deportes de combate experimenten un poco y elijan una división de peso en la que se sientan ágiles, duraderos y poderosos. Puede que no lo notes como aficionado, pero el corte de peso, a lo largo de los años, se ha convertido en una parte muy compleja e integral del deporte.

Desde Daniel Cormier y Khabib Nurmagomedov hasta Yoel Romero y Deiveson Figueiredo, algunos de los nombres más importantes del mundo se han enfrentado a complicaciones significativas con el corte de peso a lo largo de su carrera. La mayoría de las veces, las peleas se cancelan por falta de peso y se imponen multas a los peleadores que pesan por encima del límite.

El sudafricano comprende bien la importancia del corte de peso y cuenta con un equipo adecuado que le ayuda a pelear en el peso medio sin preocupaciones relacionadas con la salud y la forma física. En una entrevista reciente con Mark Bouris previa al UFC 312 en Australia, «Stillknocks» reveló su peso de entrada:

«Alrededor de 102 -105 kgs. Yo diría que tres o cuatro semanas después de una pelea. Luego entrenas, comes lo que no has comido en las últimas 12 semanas. Comes lo que quieres, bebes mucha cerveza y disfrutas un poco de la vida durante ese periodo porque tienes que hacerlo. Tienes que desconectar y, además, amo este deporte más que a nada. Así que también tienes ese descanso».

Dado que Du Plessis pelea en 185 libras (aproximadamente 83,9 kg), recorta entre 15 y 20 kg en el campo de pelea para llegar al pesaje. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los peleadores tienen un par de días para rehidratarse antes de la pelea, y por eso su aspecto es diferente el día de la pelea que el día del pesaje. Du Plessis también recordó los días en los que competía en 170 libras:

«Cuando tenía 25 o 26 años, mi cuerpo era cada vez más pesado y grande, así que para llegar a ese peso, mi grasa corporal era del 3%, y llegué al peso, pero cada golpe que recibía era como si alguien me golpeara con un bate de béisbol«

«Dije no, no voy a hacer esto más porque voy a perder peleas innecesarias y me quitó la alegría del deporte porque mi dieta tenía que, tuve una semana de descanso en términos de dieta y luego me pondría a dieta para la próxima pelea porque iba a subir de 77 entrar en la jaula en alrededor de 92. Una semana más tarde, estoy a dieta para la próxima pelea. Una semana después, volvía a pesar 100 kilos, así que todo el proceso volvía a empezar, y eso no es sano».

Además del recorte de peso, Du Plessis destacó por qué una rehidratación adecuada es importante para los peleadores, de los que se espera que reciban mucho daño en cada combate:

«Necesitamos que nos den un puñetazo en la cara, tenemos que ser capaces de rendir al máximo nivel sobre la faz de la tierra, ya sabes, cardio, resistencia muscular… todo el cuerpo está hecho de agua, así que si tu cerebro, los golpes que recibes… tienes que tenerlo todo en cuenta a la hora de reducir peso y hacerlo de tal manera que no afecte negativamente a tus peleas».

Basándose en las cifras anteriores, se puede afirmar con seguridad que Du Plessis es un enorme peso medio como Alex Pereira, que actualmente ostenta el oro del semipesado en la UFC.

Después de enfrentarse a un par de contendientes más en el peso medio, como Khamzat Chimaev y Nassourdine Imavov, el monarca del peso medio puede plantearse definitivamente subir de categoría, ya que su físico es adecuado para competir en dos divisiones de peso.