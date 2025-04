Dricus Du Plessis aborda los rumores de lesiones

El campeón de peso mediano de UFC, Dricus Du Plessis, dice que los rumores de que está lesionado no son ciertos y que los fanáticos deben esperar verlo pelear pronto.

Recientemente se informó que Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) no podrá pelear contra su esperado retador, Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC), en el UFC 317 el 28 de junio debido a una lesión. El principal contendiente, Caio Borralho, declaró a Ag Fight que había escuchado que Du Plessis se fracturó la espinilla y que estaría de baja durante seis meses. Chimaev también reaccionó al informe.

Du Plessis no solo afirmó estar sano, sino que reveló que la fecha del 28 de junio nunca fue oficial para su próxima defensa del título. Aclaró la situación en Instagram y adelantó que la noticia de la pelea es inminente.

Bueno, todos tenían sus opiniones, rumores e historias sobre una fractura de espinilla, lesiones, etc. Me pareció muy entretenido, pero lamentablemente nada de eso es cierto. @ufc y yo ya hablamos sobre la fecha y el oponente de la pelea. La pelea de junio nunca se firmó. No me he retirado de ninguna pelea. Soy el campeón, lo sé. Cuando peleo contra un contendiente, solo tienes que aparecer cuando te lo digamos. Pronto anunciaré la pelea. No te lo pierdas. 🇿🇦 #prepárateparaasombrar #todavíagolpea👑.