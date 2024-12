Drew McIntyre regresa a RAW y ataca a Sami Zayn

Drew McIntyre está de regreso y parece que no olvida a CM Punk, pues ahora atacó a uno de sus aliados en Survivor Series: Sami Zayn.

Después de una fuerte discusión al inicio de RAW, donde Sami Zayn y Seth Rollins intercambiaron insultos y recriminaciones, se pactó un combate mano a mano entre ambos.

La tensión aumentó durante el programa cuando alguien atacó a Jey Uso en los vestidores. Sami culpó a Rollins, ya que el Visionario había acusado a ambos de ser traidores y les recriminó haber apoyado a Roman Reigns en Survivor Series. Esto ocurrió después de lo complicado que fue dejar fuera de la jugada a Reigns en WrestleMania, cuando Cody Rhodes le quitó el campeonato.

Rollins sigue resentido con Roman y no está dispuesto a perdonarle en lo que se ha convertido como Jefe Tribal. Por eso, no quiere que nadie lo apoye.

La lucha comenzó intensa, pues ambos llegaron muy molestos y resentidos, por lo que buscaron de todas as formas posibles conseguir la victoria y dejar humillado a su rival.

Sami estuvo bastante molesto y comenzó a golpear a diestra y siniestra a su rival, pero Seth no iba a permitir que se saliera con la suya, aunque sufrió mucho para conseguir tomar el control, pero cuando lo hizo también mostró su molestia y atacó con todo a Sami.

En pleno combate, Sami tomó una silla y amenazó con golpear a Seth, reclamándole el ataque a Jey Uso y asegurando que había sido CM Punk quien lo hizo. Esto distrajo a Sami, quien dejó la silla, pero terminó siendo sorprendido con una enredadera que le costó el combate.

seth rollins, you are my favorite liar 👹 pic.twitter.com/WQmophfeOs

— 𐙚 (@SHlELDBOYS) December 3, 2024