Drew Parker regresó con victoria a la lucha libre

Aunque oriundo de Inglaterra, Drew Parker se había convertido casi en un extranjero para la escena británica, pues desde que se adentrara en el mundo del «deathmatch» su carrera a tiempo completo discurría sobre Japón; principalmente trabajando para BJW y FREEDOMS.

Pero ahora, Parker ha elegido TNT Extreme Wrestling para su retorno competitivo, donde tenía escaso bagaje en comparación a otras promotoras. Y es que durante la etapa pos-COVID, esta casa afincada en Liverpool viene posicionándose como referencia de la lucha extrema «made in Europe» durante los últimos años, y el añadido de Parker sólo puede resultar beneficioso en tal sentido.

Durante el evento Going Off Big Time del pasado 6 de abril, Parker reapareció sobre un ring por primera vez en siete meses, y puso su mira sobre Emersyn Jayne, nueva referencia de lo «hardcore» en la escena europea. Así que anoche, cerrando la primera jornada del show «crossover» conjuntado por TNT y Banger Zone Wrestling en la ciudad de los Beatles (luego del realizado en Bélgica), Parker y Jayne dirimieron diferencias vía «deathmatch».

Un choque tremendo, a la altura de la fama de los protagonistas, que sin sorpresas, se decantó del lado de Parker, aunque más que reestablecer el estatus del vencedor, hizo por impulsar aún más a Jayne. Y claro está, también sirvió para dejarnos estampas tan gráficas como la siguiente.

► Resultados primera jornada TNT x BZW

Desde el Fusion Nightclub de Liverpool (Inglaterra) discurrió la primera parte de TNT x BZW, cuya segunda lo hace hoy al amparo del mismo recinto, además de Ignition Aftershock, show ya exclusivo de TNT. Seguidamente, todo lo que dio de sí la función de ayer.

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO ULTRA X: Kuro derrotó a Robbie X y Aigle Blanc . Kuro podrá conquistar el oro que porta Man Like DeReiss.

Lizzy Evo y Lucy Sky derrotaron a Kasey y Judas Grey. Sky venía de perder el Campeonato Femenil IGNition ante Kasey en Going Off Big Time y busca recuperarlo hoy en Ignition Aftershock.

Che Monet derrotó a Tristan Archer.

. CAMPEONATO HARDCORE BZW: Jacob Vadocq (c) derrotó a Antonio González para retener el título .

. CAMPEONATO MUNDIAL TNT: Tate Mayfairs (c) derrotó a Connor Mills para retener el título .

. CAMPEONATO DE PAREJAS TNT: Lykos Gym (c) derrotaron a Rivality (Última Sombra y MBM) para retener el título .

. DEATHMATCH: Drew Parker derrotó a Emersyn Jayne.