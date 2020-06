► Drew Parker, primer extranjero que firma con BJW

El luchador inglés Drew Parker es el primer extranjero en firmar con la empresa japonesa BJW. Ésto fue dado a conocer por la propia empresa en sus redes sociales.

Fue en enero de 2019 cuando Drew Parker visitó Japón por primera ocasión y se presentó en el evento que la promoción independiente del Reino Unido, Fight Club Pro tuvo en el Korakuen Hall. A pesar de ser prácticamente desconocido en Japón, Parker estelarizó la lucha estelar en una cuádruple amenaza en death match contra Jimmy Havoc, Masashi Takeda y Ricky Shane Page.

Con 21 años de edad, Drew Parker se enamoró de Japón y unos meses después decidió regresar. Se mudó al Lejano Oriente y comenzó a estudiar el idioma. Para el mes de mayo, comenzó a participar regularmente con BJW integrándose a la facción Kobayashi Army del fiero Abdullah Kobayashi.

Rápidamente destacó por su estilo aéreo y audaz, algo poco común en los luchadores de la división death match. Sus habilidades aéreas, rematadas por recios castigos, llamaron la atención de la empres por lo que decidió ofrecerle un contrato exclusivo por un año, mismo que culminaría en abril de 2021.

Dentro de BJW ha conquistado dos veces el Campeonato de Tercias Yokohama Shopping Street, al lado de Abdullah Kobayashi y Yoshihisa Uto, además de que representa a su facción en los combates exclusivos de la división junior y estaba contemplado para participar en el torneo para buscar un retador al Campeonato Junior BJW en poder de Yuya Aoki. Desafortunadamente la competencia se canceló, debido a la declaratoria del estado de emergencia por la Pandemia del Coronavirus, aunque se espera que el torneo pueda celebrarse en los meses siguientes.

Emocionado por su histórica contratación, Drew Parker expresó vía Twitter:

"Hace 1 año me mudé a Japón y comencé una nueva vida. No es exagerado cuando digo que todos los días me siento muy agradecido de estar aquí, y aún más agradecido con todos los que me han hecho sentir como en casa. Gracias BJW."