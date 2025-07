Drew McIntyre: «WWE no somos un montón de idiotas»

Drew McIntyre manda un mensaje tanto a los no fanáticos de la WWE que puedan estar interesados en el producto como a muchas Superestrellas actuales del roster. Lo hace, lo cual es curioso porque en su declaración menciona al propio Logan Paul, desde el pódcast Impaulsive.

“En mi caso, quiero estar en entornos donde pueda mostrar que no somos un montón de idiotas; en realidad somos personas con estudios universitarios y capaces de articular frases. Sabemos cómo construir una marca. Cuanto más me pongan en esas situaciones, especialmente con WWE… me vuelve loco ver a algunos de nuestros muchachos en plataformas públicas enormes, en grandes programas de televisión. Hoy en día, sin ofender, pero el 85% de nuestros tipos no parecen pertenecer ni a WWE ni a Netflix.