Drew McIntyre: «WWE debió elevarme en Clash at the Castle»

Drew McIntyre se acuerda de su gran derrota en Clash at the Castle para resaltar la importancia de contar historias complejas en la WWE señalando cómo caer de manera continuada en los Premium Live Events fue parte de la suya hasta su victoria en Elimination Chamber, la cual lo llevará a por el Campeonato Mundial de Peso Pesado a WrestleMania 40.

► Las historias complejas de WWE

«Sí. Estaba muy, muy molesto (por perder en Gales). Estaba frustrado. Entiendo la imagen más grande con Roman y hacia dónde va la empresa, hacia dónde va él, lo necesario que es. Personalmente, creo que tal vez había otra forma de descubrir cómo podemos proteger lo que está sucediendo con él, pero también elevar a McIntyre a donde necesitamos que esté para la empresa. No lo hicimos esa noche. Pensé que podríamos haberlo hecho, tal vez deberíamos haberlo hecho. Ahora, desde donde estoy sentado, como siempre habla Hunter [Triple H], la imagen más grande, el largo plazo, si hubiera ganado esa noche, la historia no sería la misma, obviamente, como lo es ahora. Es interesante. Por frustrado que puedas estar en ese momento, si tomas el tiempo y pasas por las emociones y tienes esas emociones almacenadas en tu mente y te presentan una oportunidad de ‘podemos contar esta historia realmente interesante ahora’, eso es una parte tan importante de ello. Si hubiera ido de la manera en que sentí que debería haber ido esa noche, no estaríamos donde estamos ahora.

«La lucha libre es algo curioso. Es bueno que haya 52 semanas al año. Eres tan bueno como tu última lucha o la última historia. Descubrí recientemente que antes de que Seth me derrotara en Raw en nuestra última lucha, estuve invicto en televisión durante dos años, pero perdí todas y cada una de las luchas importantes. Pude darle un giro y trabajar en la historia, lo que llevó a la gran victoria en Elimination Chamber donde finalmente gané en el gran escenario. Sin importar cómo te sientas acerca de cómo lo hice, mantuve la cabeza en el caos y lo hice. Es parte de esta historia más compleja e interesante, agregando más capas al personaje, haciéndolo más relatable. Es difícil ser relatable cuando tienes 6’5’’, 270 libras, eres un hombre escocés peludo, pero pude llegar a ser relatable debido a mi historia de nunca rendirme, de ser derribado y seguir adelante. Eso es lo que conectó como un buen tipo, y ahora, con toda esta libertad creativa y teniendo 52 semanas, es tan único. Estamos sin parar. Deberíamos estar constantemente agregando capas y deberíamos tener historias más complejas. Ahora, vimos lo que sucedió con The Bloodline y lo exitoso que fue durante estos últimos tres años, desarrollando estos personajes profundos y complejos con el resto de nosotros, y estoy emocionado de ser parte de ello», explica McIntyre en Gorilla Position.