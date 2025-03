Drew McIntyre: «¿WrestleMania 41? Estoy enojado»

A 14 de marzo se desconoce qué lucha va a tener Drew McIntyre en WrestleMania 41. Es seguro que tendrá un sitio en el cartel de una de las dos noches del evento premium magno de la WWE. Pero nada se sabe oficialmente. Aunque se viene rumorando que disputará un mano a mano con Damian Priest.

► En tierra de nadie

Mientras, puede decirse que «The Scottish Warrior» está un poco en tierra de nadie y por lo tanto es comprensible que -habida cuenta de los grandiosos éxitos que ha tenido en años anteriores tanto en otros momentos como en «The Grandest Stage of Them All», está enojado, como así lo dice en Adam’s Apple:

«Como no estoy en un combate por el título mundial en WrestleMania, sé que en 2024, la gente hablaba más de mí y de CM Punk que de cualquier otra persona, y yo hice el 90% de ese trabajo. Bien por Punk por ser Punk, pero Drew McIntyre estaba haciendo el maldito trabajo pesado ahí. Así que sí, estoy molesto por no estar en el combate por el título mundial. Pero voy a hacer que suceda algo. Entre ahora y WrestleMania, me aseguraré de que haya un gran combate, una historia interesante en la que la gente se invierta, y me aseguraré de que el combate sea maldito, porque soy Drew McIntyre.»

► The Rock

Por otro lado, quizá estar enojado o en tierra de nadie no tenga mucho sentido si tenemos en cuenta que también comenta que ha estado hablando con The Rock acerca de hacer algo más adelante:

«Todo empezó con The Rock diciendo esas palabras positivas que capturaste en 2018. Volver a firmar el año pasado, sabiendo hacia dónde iba la compañía, The Rock me dio esa espada. Él siempre ha estado de mi lado. Tuve la oportunidad de hablar con él en Elimination Chamber y hay algunas cosas en el horizonte, van a ser bastante grandes una vez que se…«.