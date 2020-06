Una lucha Drew McIntyre vs Tyler Bate únicamente se ha dado en una ocasión hasta ahora. Los dos podrían estarse enfrentando en este momento por el Campeonato NXT UK, dando enormes combates en especiales de la marca británica de WWE, pero eso por ahora es solo una ensoñación. Cuando estos luchadores se vieron las caras el actual Campeón WWE había sido despedido de la empresa, allá por el año 2015. Ambos se encontraron en un encordado de la Southside Wrestling Entertainment en el evento SWE 5th Anniversary Show el 24 de octubre de dicho año.

Para lamento de todos, no existe un video del enfrentamiento que ambos tuvieron en Inglaterra por aquel entonces. No obstante, sí que podemos conocer un poco cómo fue la experiencia que tuvo el luchador inglés gracias a sus declaraciones hablando con Sporskeeda.

"Amo a Drew, creo que es genial. Luché contra él cuando tenía 18 años, cuando su contrato fue rescindido... ¡Por hacer un resumen, fue el combate más agotador que he tenido nunca!Nunca he estado tan cubierto de sudor ni he jadeado tanto. Es un tipo enorme e intentar seguirle el ritmo es una ardua tarea".