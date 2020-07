En los últimos días parecía haberse puesto fin a esta posible rivalidad en torno al Campeonato WWE. Primero se adelantó que el plan de la empresa precisamente era que un combate entre ambos se diera en SummerSlam 2020. No obstante, con lo sucedido esta semana en Monday Night Raw se dio a entender que la idea había sido descartada. Sin embargo, después de todo, Drew McIntyre vs Randy Orton no está descartado.

► Drew McIntyre vs Randy Orton en SummerSlam 2020

"El programa del 20 de julio iba a centrarse en preparar McIntyre vs Orton para una lucha por el título en SummerSlam. Pero cambiaron de opinión para hacer la revancha McIntyre vs Ziggler en el show del 27 de julio. Supongo que cuando acabe ese combate comenzarán con McIntyre vs Orton la siguiente semana".

No sólo no está descartado sino que Dave Meltzer apunta en el reciente boletín Wrestling Observer que este enfrentamiento entre ambos gladiadores en la mayor fiesta del verano del imperio McMahon podría conducir a una futura lucha por el título mencionado con Orton luchando contra Edge. Porque esta historia no ha acabado. Únicamente está pausada temporalmente mientras el miembro del Salón de la Fama está lesionado.

"Está habiendo rumores acerca de que Randy Orton quedará por encima (de Drew McIntyre en SummerSlam) y tendrá un nuevo combate con Edge, pero parece contraproducente quitarle el título a McIntyre para dárselo a Orton".

El mismo Meltzer apunta a que son rumores por lo que no debemos tomarlo como nada más. La verdad es que no tendría mucho sentido haber construido a McIntyre de esta manera, como un campeón tan fuerte, para que pierda el título no para una historia propia sino para continuar con otra con la que no tiene nada que ver. Es decir, se quedaría en tierra de nadie fuera de la imagen del campeonato. Suena improbable.