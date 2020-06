En las últimas horas, ciertos interrogantes se han colocado sobre la continuidad del estatus de Drew McIntyre como Campeón WWE y cara masculina más visible de la compañía McMahon, a raíz de la destitución de Paul Heyman del cargo de director ejecutivo de Raw. Pero de momento, habrá que esperar al menos hasta que todo regrese a la (nueva) normalidad y las audiencias pueden medirse bajo un contexto menos insólito para ofrecer un verdadero juicio de valor acerca de este reinado y su rentabilidad.

No obstante, resulta cuanto menos curioso que por segunda vez tras WrestleMania 36, su defensa del máximo cetro de la empresa no sea promovida como la atracción principal de un PPV, pues ese hueco lo ocupa esta vez el "Mejor Combate de la Historia": Edge vs. Randy Orton en Backlash 2020.

Aunque la dinámica podría cambiar en SummerSlam 2020. Es más, debe cambiar, considerando que seguramente "The Biggest Party of the Summer" sea el primer gran evento de WWE con asistencia de público de la Era COVID-19.

► Drew McIntyre vs. Randy Orton, ¿el taquillazo del verano?

Bajo una reciente entrevista con Inside The Ropes, McIntyre confesó querer enfrentar en SummerSlam 2020 a Randy Orton, explicando los motivos.