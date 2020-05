Anoche regresó la tan criticada Wild Card Rule a WWE, con Drew McIntyre enfrentando a King Corbin, entre otros momentos que la volvieron a poner sobre la mesa frente a los deseos de todo los fanáticos. Monday Night Raw vio al Campeón WWE verse las caras con quien él mismo eligió la semana pasada cuando le dieron la oportunidad. Podría haber elegido a Braun Strowman o a Daniel Bryan, pero el monarca quiso batirse el cobre con el "Rey del Ring". Y después de todo no fue una mala decisión, pues finalmente salió vencedor del mano a mano después de un Claymore.

Por lo que parece, esto no llevará a nada a ambos luchadores. Podría darse una rivalidad si la mencionada regla siguiera adelante, pero no está claro que esto vaya a ser así. Además, el monarca va a enfrentar a Bobby Lashley en defensa de su título en Backlash 2020. Pero más allá de esta nueva trama, continuando con McIntyre vs Corbin, cabe mencionarse que fue su primer mano a mano. Nunca tuvieron uno en sus carreras. Sí que compartieron encordado muchas veces, un total de 45 hasta anoche, pero nunca enfrentando uno contra el otro. Y ante esta lucha, el campeón se burló así de su rival en Twitter:

Even this version of me is cooler than Corbin. If I can go from looking like a knock-off Justin Beiber to the main event of WrestleMania, you can do anything! #WWERAW

