En las últimas horas, el portal Ringside News ha logrado obtener información exclusiva respecto al PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020. Según señalan Steve Carrier y H Jenkins, reporteros digitales de dicha web, actualmente el desarrollo creativo del PPV Extreme Rules 2020 tendría problemas. O bueno, por lo menos hasta el día de ayer, las cosas no iban del todo bien.

► Drew McIntyre vs Dolph Ziggler tendrá una estipulación al vapor

Sí, ya sabemos que algunas luchas se han venido grabando a lo largo de la semana, pero todo indica que la lucha por el Campeonato WWE entre Drew McIntyre y Dolph Ziggler será grabada este sábado. Recientemente en redes sociales una imagen de dudosa claridad y recuperación informaba que Ziggler y McIntyre se enfrentarían en un TLC Match, y de acuerdo a este reporte, esa lucha no sería algo descabellado y estaría entre las opciones.

El problema sería que WWE, por lo menos hasta ayer en la noche, no se habría decidido a qué clase de estipulación usar para el combate. Y además, hay algunos otros pequeños detalles de lo que veremos en Extreme Rules 2020 que todavía no se han podido grabar porque no hay claridad al respecto.

Lo cierto es que hay tensión en WWE, porque además de las luchas en el WWE Performance Center, han tenido que grabar en exteriores la lucha del Pantano Wyatt y la lucha cinematográfica de Ojo por Ojo entre Sheamus y Jeff Hardy, y este sábado deberán grabar la gran mayoría del WWE SmackDown del próximo viernes, sino es que todo, porque como recordarán, el 24 de julio se dará la Bar Fight entre Sheamus y Jeff Hardy.