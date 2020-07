Drew McIntyre vs Dolph Ziggler en Raw: ¿Por qué sin título?

Acaba de darse una nueva lucha Drew McIntyre vs Dolph Ziggler en Raw. Pero no fue por el Campeonato WWE, como estaba previsto en un primer momento. No hubiera importado de todas formas porque el dueño del título fue quien salió victorioso. Aunque su oponente probablemente hubiera estado más motivado para ganar de poder haberse coronado de hacerlo. Pero no lo hizo y este combate pone fin a su rivalidad, al menos de manera temporal.

► Drew McIntyre vs Dolph Ziggler en Raw

Porque el monarca comenzó en el mismo show una historia con Randy Orton. Este atacó al escocés para poner en claro que quiere una oportunidad por el campeonato que sostiene. Los dos van a verse las caras en una lucha titular en SummerSlam 2020. Pero antes de empezar a hablar al respecto es momento de conocer por qué finalmente el McIntyre contra Ziggler de hace unas horas no tuvo la corona en disputa como se había dicho originalmente.

Dave Meltzer lo explica en el reciente Wrestling Observer Radio.

"La semana pasada, uno de los segmentos iba a ser para situarse a Randy Orton en el camino del título pero lo cambiaron. Obviamente, lo cambiaron porque iban a hacer el combate por el título en el siguiente programa y hablaro de la lucha titular en este show. "Luego, una hora después, decidieron que solo querían asegurarse de que el combate Orton contra McIntyre fuera promovido esta semana porque no lo promocionaron la semana pasada. "Lo retrasaron una semana, pero lo promovieron antes de la lucha con Ziggler, con Orton desafiando directamente a McIntyre, no al ganador; cuando fue un hecho que lo estaban haciendo de esa manera tenía que ser una lucha sin título en juego".

