En unas horas va a llevarse a cabo la lucha Drew McIntyre vs Bobby Lashley por el Campeonato WWE en Backlash 2020. Obviamente, no será la única del carte de este nuevo PPV de WWE pero sin duda sí una de las más interesantes. El campeón y el retador han estado mostrando lo que pueden hacer en las últimas semanas y ahora es el momento de su mano a mano, de que de verdad pongan sobre la mesa todo lo que tienen. Y, por supuesto, en SÚPER LUCHAS estaremos contanto todo lo que ocurra tanto en este combate como en todos los demás que formen parte del evento.

Y entre las muchas opiniones que están saliendo a la luz ahora destaca la de Bully Ray. En el reciente episodio de su Busted Open Radio el miembro del Salón de la Fama del imperio McMahon afirma que beneficiaría al mismo que el retador venciera al campeón.

"Creo que es un buen momento para que eso ocurra. No me gusta pensar en eso pero vemos lo que está pasando en el mundo en este momento. ¿Debería ser Campeón WWE un luchador afroamericano? Pienso que Bobby Lashley se lo merece. Me inclino hacia el lado de Bobby Lashley para que se convierta en el nuevo campeón.

"No estoy diciendo que tenga que ser una victoria limpia sobre Drew, puede ser a través de una artimaña, como una interfererencia de MVP. Pero creo que sería un buen movimiento para WWE que Bobby Lashley se convierta en el nuevo Campeón WWE".