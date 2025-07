Drew McIntyre no se irá sin una última canción

El adiós de Drew McIntyre a la WWE aún no ha llegado… pero ya tiene banda sonora. No, no va a ser Broken Dreams. En realidad, no se sabe qué música estará sonando pero sí quienes la estarán interpretando.

► En palabras de Drew McIntyre

3MB, la banda que formaba con Heath Slater y Jinder Mahal. «El Guerrero Escocés» no quiere poner punto y final a su carrera sin reunirse nuevamente con sus amigos:

«Sí, va a suceder. Se lo digo a Heath y Jinder todo el tiempo. Les digo: ‘Voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a recuperar lo que es mío’. Pero eventualmente, cuando sienta que se acerca el momento, que estoy a punto de decir adiós… Ahí es cuando les lanzo un hueso a mis compañeros. Reformamos 3MB. Yo no recibo golpes. Heath se lleva todos los golpes. Jinder tal vez reciba unos cuantos también. Yo estaré en el filo del ring, tocando la guitarra de aire como un loco. Pasándola bien.

Lo divertido de la nostalgia es que todos creen que éramos como The Shield. Cuando hablo con los fans en los eventos grandes, todos dicen cosas como: ‘Dios, me encantaba 3MB. Ustedes eran increíbles’, y lo dicen en serio. Puedo notar cuándo alguien miente y cuándo no. Soy como un detector de mentiras humano. Lo aprendí creciendo en esta industria. Y pienso: ‘Wow, eso es interesante’. Supongo que eran niños en esa época. Lo veían diferente. No estaban en internet quejándose de todo. No estaban tan cínicos. Y crecieron con 3MB, así que lo recuerdan de otra forma. Así que sí, les voy a dar ese regalo. Les voy a dar a mis chicos un último pago… y ¡boom! me desapareceré en la noche, para no volver a ser visto jamás.»