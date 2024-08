Drew McIntyre: «Triple H me paró los pies»

Durante el episodio de WWE RAW del 29 de enero, Drew McIntyre compartió una promo con CM Punk en la que «The Scottish Warrior» dijo que rezó para que el «Best in the World» se lesionara, lo cual ocurrió cuando en Royal Rumble sufrió un desgarro en el tríceps.

«He dicho cosas terribles sobre ti desde que regresaste a la WWE. Y lo decía en serio. Fuiste una persona terrible para mí en el pasado, creo que eres un veneno para el vestuario. Pero ahora te estoy escuchando y puedo relacionarme con todo lo que estás diciendo. A mí también me han quitado mis sueños, me despidieron de este lugar, y cuando te escuchaba hablar sobre tu amigo Chad, también puedo relacionarme con eso. [Drew aclara su garganta.] No sé en qué creo, he pasado por algunos cambios recientemente, nunca he sido una persona muy espiritual; pero quiero que sepas esto: recé por esto, y sucedió. [La multitud abuchea fuertemente mientras Punk se muestra visiblemente herido por el comentario]».

► La promo de Drew McIntyre

Esas palabras y lo ocurrido desde entonces llevaron la rivalidad entre ambos a otro nivel. Mientras hablaba recientemente con Notsam Wrestling, McIntyre dio a conocer los entresijos:

«De hecho, fui un paso más allá, y entre Triple H y yo, logramos que sintiéramos que no ofenderíamos a mucha gente. Lo había llevado un poco más lejos, y Triple H me hizo retroceder un poco, y ahí llegamos«, dijo el luchador riendo.

También se le preguntó sobre el comentario de Punk acerca de cómo estar involucrado en una historia era algo importante:

«Es una forma de verlo porque tiene razón. Es un nombre gigantesco. Pero al mismo tiempo, le diría que ha estado fuera durante siete meses. Por grande que sea su nombre, si hubiera sido cualquier otra persona en mi posición que no pudiera hacer su trabajo como yo o que no tuviera los mismos sentimientos que yo tenía, ¿no lo mantuve relevante y justifiqué el gran cheque que ha estado recibiendo todo el tiempo para que la gente realmente esté emocionada de verlo regresar y tener este gigantesco combate en un espectáculo de estadio? ¿No funciona de ambas maneras? Engreído de mierda».

