Drew McIntyre: «Todos los caminos conducen a mí»

A Drew McIntyre le están saliendo las cosas a pedir de boca en WWE.

CM Punk le iba a sacar su sitio contra Seth Rollins en WrestleMania 40 pero se lesionó. The Rock se lo quitó a Cody Rhodes contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible así que «The American Nightmare» supuestamente buscaría a «The Visionary» pero entonces recuperó su combate.

Y además «The Scottish Warrior» se ha clasificado para la Cámara de la Eliminación que en Elimination Chamber determinará al retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado en «The Grandest Stage of Them All».

► «Todos los caminos conducen a Drew McIntyre»

Ya veremos si finalmente es él pero ahora nos detenemos en sus declaraciones justo después de la reciente conferencia de prensa que sirvió como kickoff a WrestleMania:

«¿Por qué no hablamos de esa conferencia de prensa entonces? Rock Roman Cody, ¿Seth estaba allí? No, no, él estaba. Antes de hablar de Seth, y lo haré, hablemos de Cody. ¡Bien hecho! Finalmente encontraste tus agallas y tomaste la decisión correcta, bien por ti. Solo tomó algunas verdades de McIntyre y yo pateándote el trasero el lunes por jugar con todos, pero ve y termina esa historia, chico. Felicidades. Ahora, nuestro Campeón Mundial Peso Pesado. Salió al escenario, bailó, dijo un montón de nada, y luego se quedó al lado mientras los demás le hablaban con desprecio, hablaban mal del título, hablaban mal de nuestro vestuario. El tipo no es el líder que piensas que es. Nunca permitiría que nadie, ni Cody, ni The Rock, y ciertamente no Roman, hablara de mi título de esa manera. Ten un poco de orgullo, amigo. Aprovecha la atención.

«Ahora está más claro que nunca, Raw necesita un cambio. Está claro que Seth no está a la altura del trabajo mentalmente, así como físicamente, ahora. Pat McAfee incluso llamó a Seth el maldito nombre olvidado y todo esto al comienzo de la conferencia de prensa. Vamos, chico. La gente ha olvidado su nombre porque él lo ha permitido. Ha jugado el payaso y ha sido eclipsado. Ya es suficiente y es hora de un cambio», agregó. «Anoche fue un montón de elegidos cuando el Elegido Original fue dejado en casa. Espero que todos vean ahora que soy la única persona en este lugar que les ha estado diciendo la verdad todo el tiempo. El único que realmente ha seguido mis convicciones. Hay muchas piezas en movimiento en este momento, muchos caminos posibles, pero todos conducen al mismo destino. En WrestleMania, Drew McIntyre: Campeón Mundial Peso Pesado«.

