Drew McIntyre: «The Rock siempre me ha apoyado»

Ha habido ocasiones en que se ha mostrado dispuesto a enfrentarlo en un ring de WWE e incluso en que ha dicho que quiere golpearlo pero de la misma manera Drew McIntyre también ha tenido momentos positivos con The Rock. Por ejemplo, hace un tiempo se mostraba agradecido porque siempre creyó en él: «No estaba mostrando mi personalidad como lo había estado y no estaba en una racha ganadora ni nada. El me señaló el camino. Creo que es interesante cuando los tipos como Vince McMahon y The Rock ven algo en alguien que otros no o que tú no ves en ti mismo».

► Agradecido

Podría pensarse que «The Scottish Warrior» es una de las personas molestas en la compañía porque la misma estaría dando demasiado protagonismo a «The Final Boss» en relación a Elimination Chamber. Sin embargo, no tenemos ninguna información concreta en ese sentido. En cambio, sí que la tenemos nuevamente de McIntyre hablando bien del samoano, esta vez en una entrevista con Kenny McIntosh de Inside The Ropes Magazine:

«Sí, y eso nunca pasa desapercibido para mí. Siempre ha sido un apoyo para mí desde mi primera etapa. Recuerdo haber visto a su ex, la Sra. Dany Garcia, con quien trabaja a un nivel tan alto, y ella dijo palabras muy positivas cuando yo tenía unos 22-23 años en un avión sobre lo mucho que pensaban de mí, lo cual fue muy genial. The Rock siempre ha estado al pendiente de mí desde aquel entonces, con comentarios positivos en TMZ en 2017, cuando realmente no estaba haciendo nada que sugiriera que yo sería el próximo. Él pudo verlo todo hasta estos días, en los que todavía está ahí para darme consejos.»

THIS MAN DREW MCINTYRE FOUND OUT THE ROCK WAS ON IG LIVE AND JUST STARTED CUSSING OUT THE CAMERA 😂#WWEonNetflix pic.twitter.com/BVhizaQCZd — FADE (@FadeAwayMedia) January 7, 2025