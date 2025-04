Drew McIntyre sobre su camino a WrestleMania: «Frustrante»

El camino a WWE WrestleMania 41 de Drew McIntyre ha sido algo atropellado, pasó de ser el cazador del Bloodline a enemistarse con Damian Priest.

Por algo que pasó el año pasado y a lo que casi no se le dio continuidad.

Me refiero claro a cuando Priest canjeó su maletín dinero en el banco para posteriormente destronar al recién coronado campeón mundial de los pesos completos, McIntyre.

Pero recién están jalando cable con esa narrativa abandonada.

McIntyre es alguien muy vocal y no se quedó callado cuando le preguntaron su opinión sobre su ruta creativa actual.

►Un «Road to WrestleMania» un poco frustrante

En entrevista con Adam Silverstein en el pódcast Getting Over, titulada: «Drew McIntyre on WWE WrestleMania 41 Booking, Roman Reigns, Royal Rumble Heat, Bachelorette Parties», fue el escenario para que McIntyre lo dejara salir de su pecho.

Silverstein inició por preguntar.

Y cito.

«¿Sientes que esa reacción inicial los hizo trabajar aún más duro para que los segmentos fueran perfectos? Porque su rivalidad probablemente es la única—y lo digo con justicia—que ha funcionado a la perfección sin tropiezos en el camino hacia WrestleMania«.

A lo que McIntyre respondió con inspirado acento.

«Gracias. Y sí, estoy seguro—no estoy seguro, lo sé al 100%—que Priest vio todo lo que la gente dijo, y eso debió—y seguramente—Lo movió por dentro. Yo voy a ser el mismo siempre. Siempre tengo algo que probar. Ahora tengo la habilidad de decir: ‘Ok, si algo no está en televisión’, lo compenso por fuera. Porque nuestro equipo creativo está siempre atento, y hay tanto que se puede hacer en TV, pero gracias a las redes sociales puedo equilibrar todo y hacer esta historia más tridimensional. «Soy un psicópata cuando se trata de la parte creativa de esta industria. Así que hago que todo sea más tridimensional tanto dentro como fuera de cámara. Y Priest realmente ha dado un paso al frente durante este tiempo. Claro, es un tipo callejero… ¡Y me estrelló contra un parabrisas! Y quizá arruinó torpemente lo que iba a pasar después. Pero si depende de mí, lo que sea que iba a pasar, va a pasar. No importa si tengo un solo ojo, si me golpeo la cabeza contra los escalones como en Hell in a Cell y tengo una herida de 17 pulgadas, igual voy a seguir adelante. Igual voy a luchar en WrestleMania y voy a pelear hasta mi último aliento. Porque el que manda ahora ha pasado por cosas mucho peores de las que yo estoy pasando«.

Silverstein aprovechó para decirle.

«Una de las razones por las que me gusta entrevistarte es porque dejas caer tantas pistas para futuras preguntas, como esa que mencionaste sobre Roman [Reigns]… «Y quería profundizar en eso un poco. Tuviste ese enfrentamiento con Paul Heyman en Raw hace un par de meses, parecía que estabas preparado para ser algo así como el ‘Bloodline Hunter’ (el cazador del Bloodline), y me pregunto si eso fue una situación de cambio de planes o no, porque Drew McIntyre no solo tiene el asunto pendiente con Roman Reigns, también hay un odio evidente y continuo con CM Punk—lo cual es entendible—y una rivalidad con Seth Rollins desde hace un año. Esos tres están en el evento principal de la noche uno de WrestleMania en una triple amenaza, y siendo sincero, parece igual de lógico que eso hubiera sido una lucha de cuatro con tu inclusión».

A lo que McIntyre aprovechó para dejar caer.

«Sí, sí, habría tenido todo el sentido por todas las razones que acabas de mencionar. Lo del ‘Bloodline Hunter’ aún está en pie, es una historia en curso para mí. Pero habría estado bien llegar a WrestleMania. Lo de Punk… No puede haber más odio del que ya hay. Y no podemos llevarlo más lejos en una lucha individual ahora mismo. Así que tendría que haber sido en ese evento principal, impidiendo que él cumpla su sueño. «Seth y yo hemos estado en guerra por años. Lucha por el título mundial en WrestleMania el año pasado. Y sobre Paul Heyman… Siempre digo las cosas a mi manera. Me referí a mí mismo como el ‘papá del Bloodline’. Pero cuando lo expliqué para que todos lo entendieran: yo fui el que venció a Brock Lesnar. Yo fui el que lo mandó al olvido. Y Roman tuvo que rescatarlo del olvido porque yo lo mandé allí. Eso llevó al Bloodline, a todas las cosas horribles… Al reinado de terror que me afectó a mí y a muchos otros. «Si no hubiera ganado esa lucha, ¿Estaríamos donde estamos ahora? ¿Eso habría pasado? Nunca lo sabremos. Roman siempre ha sido mi kriptonita. Nunca he podido vencerlo, sin importar cuántas luchas grandes hayamos tenido. Así que sí, la historia ya estaba lista. Habría sido interesante tener eso, así que es un poco frustrante que no pasó. Lo tuve en Clash at the Castle en el Reino Unido, ¡Uno, dos… Y debutó Solo Sikoa y lo sacó del ring! La peor noche de mi vida. Terminé cantando karaoke con Tyson Fury al final. También culpo a Roman por eso. «Así que sí, la historia ya estaba hecha. Y habría sido interesante tener eso en juego. Ahora, ¿Son buenos, son malos? Todos tienen matices de gris. Pero ese que parece más el villano—aunque yo estoy completamente justificado en todo lo que digo, y digo la verdad—sigue siendo tratado como el malo por la mayoría. «Eso habría sido genial. Pero bueno, tenemos una historia que tiene sentido para WrestleMania ahora mismo, y eso es algo que podemos retomar con todos ellos más adelante. Porque el pasado importa hoy en día, y gracias a Dios por eso. Debería importar. Estamos en esto 52 semanas al año. El Bloodline y esa historia que duró tres años completos y que sigue hasta hoy demostró que podemos desarrollar personajes con más capas, con emociones humanas más profundas y tramas más complejas, usando el pasado sin insultar la inteligencia del público. «Y si no lo recuerdan, depende de nosotros articularlo en el micrófono y explicar: ‘Esto es lo que pasó, por eso me siento así’. Y en el peor de los casos, tenemos a los mejores editores de video del mundo, que te lo cuentan igual de bien. Así que todo el programa se ha vuelto más tridimensional, pero sobre todo los personajes y las historias. Y ahí es donde yo realmente prospero. Estoy disfrutando mucho este momento».

Si quieres escuchar a McIntyre decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el videopodcast.

Desde el minuto 6 con 6 segundos.