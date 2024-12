Drew McIntyre sigue en su cacería contra The OG Bloodline, tocó turno a Jimmy Uso

The Original Bloodline consiguió una victoria importante ante Solo Sikoa y sus compañeros, pero esto no ha salido del todo bien, ya que aunque The Bloodline sigue existiendo, ahora tienen un nuevo obstáculo: Drew McIntyre.

En semanas pasadas, el escocés atacó a Jey Uso y Sami Zayn, asegurando que no podía soportar que ambos hubieran vuelto a apoyar a Roman Reigns. Ahora, Jimmy Uso se convirtió en su nueva víctima.

Jimmy apareció en SmackDown con ayuda de unas muletas, ya que en Survivor Series sufrió una lesión en el dedo. En el ring, aseguró estar orgulloso de su hermano Roman y también de Solo, pero afirmó que era momento de escribir su propia historia y lograr un éxito en solitario.

Sin embargo, justo al terminar su discurso, Drew McIntyre apareció y le aplicó una Claymore, dejándolo fuera de acción. Jimmy tuvo que ser retirado por los oficiales de la marca azul.

Holy shit, what a Claymore Kick. Drew McIntyre is on his way to being the most must see act all over again #SmackDown pic.twitter.com/FclmPGf4c3

— JDfromNY (@JDfromNY206) December 14, 2024