Drew McIntyre sigue en proceso de recuperación

Desde hace algún tiempo, Drew McIntyre comentó cuán afectado se encontraba al luchar, debido a una lesión que lo ha estado aquejando, pero aún así decidió continuar su rivalidad con Damian Priest, misma que concluyó en un brutal combate dentro de una jaula en la reciente edición de Saturday Night’s Main Event en mayo pasado, y que posterior a esto llegó un periodo de pausa del escocés.

► No hay fecha definida para el regreso de Drew McIntyre

Parece que la ausencia de Drew McIntyre en la televisión de la WWE no terminará pronto, ya que durante la última sesión de preguntas y respuestas de WrestleVotes en WrestleBinge, se confirmó que actualmente no hay planes para el regreso de McIntyre..

«No hay nada planeado últimamente, lo que me indica que no es inminente. Cuando esté listo, si yo estuviera contratando, lo pondría en lo más alto. Creo que se lo merece y se nota, cuando no está en televisión, como últimamente, que el programa está un poco flojo. Así que, cuando esté listo, lo ponemos de vuelta en el evento principal«.

Ni WWE ni Drew McIntyre han dado noticias sobre su recuperación últimamente, aunque el luchador sí recurrió a sus redes sociales recientemente para publicar una llamativa foto de CM Punk celebrando con el Campeonato WWE, lo cual llamó la atención de los fanáticos, aunque en el fondo se vio una persona con un cartel que decía «Pedazo de DM te extrañamos», y sería a lo que McIntyre estaría haciendo referencia.

Con la notable ausencia de alguien como Drew McIntyre en la programación de la WWE, los fanáticos esperan que regrese pronto, pero eso no se dará en el corto plazo y los planes avanzan sin él.