Drew McIntyre: «Seguiré aquí todo lo que pueda»

«En Internet siguen hablando sobre mi futuro. Pero mi enfoque está en el aquí y ahora; no miro hacia el futuro ni hacia el pasado, me concentro en el presente. Mi trabajo en este momento es asegurarme de brindar el mejor espectáculo posible a todos en Hyderabad y seguiré dando lo mejor de mí en cada presentación. No tengo planes de estar en otro lugar. Eso es todo lo que puedo decir al respecto». Drew McIntyre pronunciaba estas palabras hace unos días.

► El futuro de Drew McIntyre

Más recientemente, hablando con Quinn & Cantara, el luchador de WWE se reafirmaba –«Me enfoco en el presente. No miro al pasado ni al futuro. Mi atención está en el ahora. No, no tengo planes de estar en otro lugar. Eso es todo lo que puedo decir en este momento»– añadiendo también sus pensamientos sobre un próximo retiro. Recordando sus antiguas lesiones, The Scottish Warrior señala que va a continuar luchando mientras la salud se lo permita.

«Siempre y cuando mi cuerpo lo permita, en mi opinión. Llevo haciéndolo durante 22 años. La gente cree que tengo unos 40 años porque he estado en esto durante tanto tiempo. Debuté en la televisión de la WWE hace 16 años. Con lo que sabemos sobre nutrición y el cuidado de nosotros mismos como atletas en la actualidad, realmente puedes continuar durante el tiempo que desees, siempre y cuando no sufras lesiones significativas que pongan fin a tu carrera. He tenido mucha suerte en ese aspecto; solo he tenido un bíceps desgarrado, huesos rotos y una vez un cuello roto, pero suena peor de lo que es. Fue una fractura no desplazada, así que solo tuve que dejar que el hueso se curara. En general, he sido afortunado en cuanto a lesiones si lo comparas con otras lesiones en nuestra industria.»