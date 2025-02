Drew McIntyre se une a WWE SmackDown oficialmente

La ventana de cambios en los elencos de Raw y SmackDown terminaba en Royal Rumble 2025 pero luego del Premium Live Event todavía se han dado movimientos. Por ejemplo, «The Phenomenal One» AJ Styles fue cambiado a la marca roja.

BREAKING: The Face That Runs The Place has just been picked up by @ScrapDaddyAP for #RawOnNetflix!@AJStylesOrg comes back next Monday on #WWERaw to make an impact live in NASHVILLE!

