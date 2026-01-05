En la reciente edición de Friday Night SmackDown, Drew McIntyre subió la tensión en la rivalidad con Cody Rhodes llegando al plano personal, algo que dejó al campeón bastante molesto, porque le quemó una fotografía familiar de Cody junto a su padre Dusty Rhodes. Durante el programa, también anunció unas estipulaciones brutales para el combate que ambos tendrán en Berlin el próximo viernes: la primera caída será lucha tradicional, la segunda contará en cualquier lugar y, si es necesario, la tercera se disputará dentro de una jaula de acero clásica, sin interferencias y sin excusas.

► Drew McIntyre lleva su rivalidad al plano personal

Tras la conclusión del reciente episodio de WWE SmackDown, McIntyre intensificó su rivalidad con Cody Rhodes de una forma que pocos esperaban. Surgieron fotos en redes sociales que mostraban a McIntyre orinando en el autobús de gira de Rhodes, una acción que inmediatamente encendió las redes sociales y llevó su rivalidad mucho más allá del ring.

Este domingo, McIntyre recurrió a su cuenta de X y abordó directamente la controversia, publicando una imagen con un pie de foto contundente que dejaba poco margen de interpretación, sin mostrar un ápice de arrepentimiento por haberse orinado en el autobus personal del American Nightmare.

«No me mearía en Cody ni aunque estuviera en llamas. Pero sí mearía en su autobús.»

Con el Campeonato WWE en juego y las tensiones ya a flor de piel, las acciones de McIntyre sugieren que está dispuesto a cruzar cualquier límite para sacalo a Cody Rhodes de sus casillas e intentar sacar ventaja de aquello durante el combate que protagonizarán este viernes.