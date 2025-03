Drew McIntyre se lastimó un ojo en el reciente WWE SmackDown

En la reciente edición de WWE SmackDown, Drew McIntyre fue entrevistado tras su victoria contra Randy Orton señalando, entre otras cosas, que Damian Priest no tuvo el valor de aparecer esta noche. Drew salió de la arena, pero Priest lo estaba esperando en el parqueadero, lo atacó y lo estrelló contra un auto. Al final, Priest remató a su rival de WrestleMania 41 con un chokeslam contra el parabrisas de un carro, rompiéndose el mismo.

► Drew McIntyre luce un parche en el ojo

Drew McIntyre dio que hablar a los fans tras su brutal paliza que recibió en el estacionamiento durante el reciente WWE SmackDown, e hizo una referencia a aquel episodio que protagonizaron Jack Perry y CM Punk en All In 2023 (y que provocó la salida de este último de AEW), que también ocurrió en Londres (sede del último SmackDown), publicando en su cuenta de X: «Eso era vidrio de verdad… Me entró en el ojo».

Evidentemente, más allá de las referencias (de las que el propio CM Punk también participó en el programa cuando pasó justo por la escena del desastre), existía preocupación en torno a lo sucedido con McIntyre; al respecto, surgió un nuevo informe de PWInsider indicando que, si bien McIntyre recibió atención médica en el lugar de los hechos tras el ataque a Damian Priest, fuentes de la WWE afirman que el objeto que le extirparon del ojo no era vidrio.

«Tras hablar con otras fuentes de la WWE a su regreso a Estados Unidos, nos informan que, si bien McIntyre recibió tratamiento para que le extirparan algo del ojo tras el ataque en el lugar de los hechos, se determinó que lo que le extirparon no era vidrio».

McIntyre fue examinado por el equipo médico de la WWE antes de salir de la arena, y aunque se le vio con un parche en el ojo tras el segmento, los recientes informes afirman que se encuentra bien. Afortunadamente, el objeto que le encontraron no fue un vidrio y probablemente necesite reposar unos días antes de que pueda volver a la acción.