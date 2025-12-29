Drew McIntyre se disculpó con Samoa Joe por una Claymore

Drew McIntyre es uno de los luchadores más imponentes físicamente en la WWE actual, y en el ring, a menudo lleva a sus oponentes al límite gracias a su estilo intenso y agresivo, lo cual ha sido una marca de fábrica a lo largo de los años en sus rivalidades.

► Drew McIntyre trabaja con mucha intensidad en el ring

A pesar de lo que vemos regularmente en las pantallas, el lastimar de verdad a sus compañeros no es algo que Drew McIntyre disfrute, y durante una aparición en «The Rich Eisen Show», recordó momentos en los que lastimó a algunos de sus oponentes con su remate ‘Claymore’, como por ejemplo, Jacob Fatu, a quien lo comparó con el personaje «Encías Sangrantes» Murphy de «Los Simpsons», o a Samoa Joe.

«La mayoría de las veces, todos salen con todos los dientes intactos; a diferencia de Jacob Fatu, o ‘Encías Sangrantes’ Fatu como apodo»

«Una vez en el Royal Rumble, le di una paliza a Samoa Joe. Para ser justos, no dijo nada. Es un hombre. Simplemente me llevó aparte y me dijo: ‘Hermano, me diste una paliza’.»

A pesar de que McIntyre expresó que se sentía culpable por lastimar a Samoa Joe, insinuó que había otros, como Sheamus, contra quienes no se sentía tan culpable cuando lo castigaba.

«La mayoría de las veces la gente es buena, pero me sentí muy mal por la de Joe. Le he dado una paliza a Sheamus un millón de veces, pero la verdad es que lo disfruta. Creo que gana fuerza cuanto más fuerte le pegas».