Drew McIntyre se burla de CM Punk en Inglaterra

La rivalidad de Drew McIntyre con CM Punk ha sido una de las más interesantes para los fans en esta nueva era de WWE, pese a que por la lesión de Punk, no ha podido darse un combate entre ellos. Pero, se espera que ocurra una vez Punk regrese a WWE.

La animosidad entre los dos ha desbordado en múltiples luchas y confrontaciones, tanto en el ring como en el micrófono. La búsqueda de McIntyre de CM Punk ha tenido consecuencias significativas para su carrera, especialmente cuando le llevó a perder el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en WrestleMania 40.

La rivalidad alcanzó un nuevo nivel en WrestleMania 40 cuando CM Punk atacó a McIntyre después de su lucha con Seth Rollins, creando una oportunidad para que Damian Priest, ganador del Money in the Bank, cobrara su maletín y tomara el título. Esto no solo le costó a McIntyre el campeonato, sino que también avivó su determinación de buscar venganza contra Punk.

McIntyre y Punk han estado involucrados en una batalla verbal que se extendió a las redes sociales y persistió en el reciente evento en vivo de WWE en Birmingham, Inglaterra. McIntyre señaló que, aunque estaba herido, aún vino a luchar, a diferencia de CM Punk. Esto dijo McIntyre tras caer derrotado por Jey Uso:

“I’m actually hurt, but you know what i’m still here because i’m not a big b**ch like Cm Punk”

– Drew Mcintyre

— FADE (@FadeAwayMedia) April 18, 2024